Gianluca Vacchi, il nuovo tatuaggio è una dedica romantica: a farglielo è stata Sharon Fonseca Gianluca Vacchi è diventato papà da meno di un anno e, sebbene la piccola Blu Jerusalema gli abbia rivoluzionato la vita, non ha perso la sua grande passione per i tatuaggi. Di recente ha impresso un nuovo disegno indelebile sulla pelle: si tratta di una dedica d’amore realizzata dalla fidanzata Sharon Fonseca in persona.

A cura di Valeria Paglionico

Gianluca Vacchi è uno degli influencer più seguiti sui social e nell'ultimo anno ha letteralmente stravolto la sua vita. È diventato papà, ha avuto la sua prima figlia Blu Jerusalema dalla compagna Sharon Fonseca e non potrebbe essere più felice. Sebbene abbia rivisto in modo drastico le sue priorità quotidiane, ci sono due grandi passioni a cui non ha rinunciato: quella per i balletti social e quella per i tatuaggi. Di recente ha impresso un nuovo disegno indelebile sulla sua pelle, per la precisione sul petto in uno dei pochissimi spazi ancora vuoti. Di cosa si tratta? Di una super romantica dedica d'amore.

Sharon Fonseca diventa tatuatrice

Dopo essere diventata mamma e aver mostrato i "lati oscuri" del post parto e della maternità, Sharon Fonseca si è reinventata tatuatrice. Lo ha fatto per l'uomo della sua vita, Gianluca Vacchi, al quale ha impresso con le sue mani un nuovo disegno indelebile sulla pelle. Da buona influencer ha documentato tutto sui social, lasciandosi immortalare con guanti monouso e ago tra le mani mentre è alle prese con la realizzazione del tattoo. Il compagno è steso sul lettino e, nonostante il fastidio provocato dall'ago, non può fare a meno di guardare innamorato la sua dolce Sharon.

Il significato simbolico del tatuaggio di Gianluca Vacchi

Cosa raffigura il tatuaggio? Un semplice cuoricino rosso. Essendo circondato da altri innumerevoli disegni, non è in evidenza quando Vacchi è a petto nudo ma, nonostante ciò, di sicuro è già diventato uno dei tattoo a cui è più legato. Il motivo è molto semplice: è una romantica dedica d'amore, il simbolo del sentimento che Sharon prova per lui. Nella didascalia del video condiviso sui social ha infatti scritto: "Tatuando il mio amore… Il mio cuore sarà per sempre con te". Insomma, Gianluca e la Fonseca non potrebbero essere più uniti e affiatati: quante coppie sognano di avere un rapporto tanto profondo?