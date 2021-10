GF Vip 6, Sophie Codegoni dopo le maxi scollature osa con il mini dress che mette in mostra le gambe Sophie Codegoni è una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6: in fatto di look non rinuncia alla sensualità, tra scollature intrecci e studiati tagli cut out. Per la puntata di venerdì 29 ottobre 2021 ha scelto invece un abito nero da vera dark lady: effetto della notte di Halloween alle porte?

A cura di Beatrice Manca

Continua la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime puntate a tenere banco sono state le vicende sentimentali di Sophie Codegoni, ex tronista di uomini e donne, e la sua relazione complicata con Gianmaria Antinolfi. La concorrente non passa certo inosservata neanche in fatto di look: alta, bionda e bellissima, ama i look sensuali con studiati intrecci, tagli cut out e scollature profonde. Per la puntata del 29 ottobre ha deciso di puntare tutto sulle gambe: dopo l'abito rivelatore della settimana precedente, Sophie Codegoni ha scelto la semplicità di un minidress nero.

Il minidress di Sophie Codegoni

Per questa nuova puntata del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha deciso di sfoderare un look total black da vera dark lady. Effetto della notte di Halloween alle porte? Chissà. L'ex tronista ha indossato un abito corto drappeggiato con le maniche lunghe. L'abito era molto accollato, con una plissettatura sul petto effetto blusa di seta. Al contrario, l'orlo della minigonna era cortissimo e lasciava protagoniste le gambe lunghe e slanciate. Per completare il look firmato Les Filles d'Eva ha scelto una coda di cavallo alta, orecchini chandelier scintillanti e lo smalto nero sulle unghie.

Sophie Codegoni indossa Les Filles D’Eva

Per esaltare ancora di più le caviglie sottili e le gambe affusolate Sophie Codegoni ha indossato un paio di sandali alla schiava firmati Monroi Roma: il modello Cleopatra è caratterizzato dalla suola quadrata e dai lacci neri che arrivano fino a metà polpaccio. Le scarpe sono disponibili sul sito a 335 euro, mentre il vestito è in vendita al prezzo di 123 euro. La stagione natalizia è alle porte: aspettiamo di vedere gli scintillanti look di fine anno dell'ex tronista.