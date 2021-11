GF Vip 6, Raffaella Fico sfoggia gioielli di lusso: il maxi anello di diamanti è un pegno d’amore Raffaella Fico ha una vpassione per i gioielli di lusso: durante la puntata del GF Vip 6 del 19 novembre il suo anello ha attirato l’attenzione del conduttore.

A cura di Beatrice Manca

Niente attira di più l'attenzione che un diamante all'anulare: lo sa bene Raffaella Fico, che per la puntata del Grande Fratello Vip 2021 di venerdì 19 novembre ha sfoggiato un enorme anello di brillanti. Il gioiello, abbinato a un particolare abito animalier, è stato al centro di un siparietto con il conduttore: Alfonso Signorini ha voluto provarlo e ha lanciato una frecciatina al vetriolo sul prezzo del gioiello. L'enorme anello intrecciato infatti è un pegno d'amore, un regalo del nuovo compagno Piero Neri. Un anello di fidanzamento, magari? Fatto sta che non è il solo gioiello sfoggiato dalla showgirl: al polso infatti brillava una coppia di bracciali che insieme valgono una fortuna.

Perché tutti parlano dell'anello di Raffaella Fico

Raffaella Fico ha una vera e propria passione per il lusso e durante il suo percorso al GF Vip ha sempre sfoggiato abiti che di certo non passavano inosservati. Durante l'ultima puntata del GF Vip si ha scelto un abito leopardato con scollatura a V e maniche a tre quarti e una coda di cavallo altissima. Il dettaglio di cui tutti parlano, però, è il gigantesco anello di brillanti che sfoggiava alla mano destra: un gioiello con diverse fasce d'oro sottili e intrecciate, alto quanto un'intera falange e tempestato di diamanti. Il gioiello è un dono del compagno Pietro Neri: forse non è il classico anello di fidanzamento, ma di certo non è un pegno d'amore da poco. Signorini ha poi voluto provarlo al dito e ha lanciato una frecciatina a Fico: "Io i miei anelli me li compro da solo".

l’anello di Raffaella Fico

I bracciali d'oro di Raffaella Fico

A ben vedere però l'anello di brillanti non è l'unico gioiello di lusso sfoggiato dalla showgirl in studio: al polso scintillava infatti una coppia di bracciali d'oro firmata Cartier che aveva già sfoggiato all'interno della casa del grande fratello. Si tratta di due modelli iconici di Cartier: il Love Bracelet in oro giallo (dal valore di 6.900 euro) e il bracciale Just Un Clou in oro giallo, ovvero il bracciale a forma di chiodo, che vale 7.450 euro.

Il Love Bracelet e il Just un clou di Cartier

La showgirl ha una passione per il lusso: che si tratti di promesse d'amore o di un regalo "per se stessa", Raffaello Fico non rinuncia mai a un tocco "splendente" nei suoi look.