GF Vip 6, Jo Squillo entra con la bandiera LGBTQ: il primo look è con la tuta aderente a fiori La nuova edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo e nella casa più spiata d’Italia hanno fatto il loro ingresso nuovi personaggi. Tra gli ingressi che più hanno acceso l’entusiasmo c’è sicuramente quello di Jo Squillo, che si è fatta subito notare con un outfit coloratissimo in stile “Flower Power”

Venerdì 17 settembre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una nuova ospite ha fatto il suo ingresso nella casa: Jo Squillo. Il suo ingresso nella casa è stato a dir poco spettacolare ed è stato uno dei momenti più commentati sui social. In questa seconda puntata hanno trionfato le maxi scollature, ma la cantante e showgirl ha scelto una tuta aderente e accollata, che tuttavia non poteva passare inosservata: un body nero con un disegno di margherite, un paio di leggings stampati e la bandiera arcobaleno a mo' di mantello. Un look eccentrico e spumeggiante, proprio come lei, con un forte messaggio a favore delle donne e della comunità LGBTQ+.

La tutina di Jo Squillo con le margherite

Jo Squillo si è fatta subito notare con un outfit coloratissimo in stile "Flower Power". Ha indossato una tuta composta da un body con un disegno di margherite bianche su fondo nero, e un paio di leggings stampati. Si tratta di un modello della collezione Moncler Genius x Richard Quinn, una collaborazione tra il brand dei piumini e lo stilista inglese tutta all'insegna delle stampe floreali anni Sessanta. La collezione è stata presentata nell'autunno del 2019 (i prezzi dei singoli capi infatti non sono più disponibili) ma il floreale è tornato di gran moda per l'autunno 2021.

la collezione Moncler Genius x Richard Quinn

Jo Squillo entra con la bandiera arcobaleno

Sui social si è scatenato l'entusiasmo per l'ingresso di Jo Squillo sulle note della celebre hit cantata con Sabrina Salerno "Siamo donne, oltre alle gambe c'è di più..." con la bandiera LGBTQ+ drappeggiata intorno alle spalle a mo' di mantello, come una superoina arcobaleno. Come ha sottolineato Alfonso Signorini, Jo Squillo si è sempre battuta in favore dei diritti delle persone gay e della comunità LGTBQ. Non solo: Jo Squillo all'interno della casa ha subito preso posizione contro la violenza sulle donne: “No alla violenza. In questi giorni tantissime donne sono state vittime di femminicidio e non possiamo più consentire che ciò accada". La cantante insomma è determinata a portare nella casa più spiata d'Italia tutti i colori dell'arcobaleno: chissà quali altri look ha in serbo per le prossime puntate!

