Il 2021 è appena cominciato e la Royal Family si sta preparando a degli enormi cambiamenti. Anche se l'emergenza Covid-19 continua a preoccupare, tanto da aver costretto l'Inghilterra ad andare nuovamente in lockdown, si spera che con il vaccino la situazione possa attenuarsi nel giro di qualche mese. Kate Middleton e il principe William sono consapevoli del fatto che devono ridurre al minimo le apparizioni pubbliche ma, nel momento in cui potranno tornare a uscire liberamente, sanno già cosa devono fare: portare sempre più spesso con loro i primi due figli George e Charlotte. I principini sono ormai cresciuti e per loro è arrivato il momento di affrontare con maggiore frequenza i riflettori. Riusciranno a rubare la scena ai genitori?

Louis è ancora troppo piccolo per gli eventi pubblici

Siete fan dei baby Cambridge? Per voi arrivano delle buone notizie: nel 2021 George e Charlotte appariranno sempre più spesso in pubblico. I genitori, che fino ad ora hanno preservato la loro privacy così da fargli avere un'infanzia "normale", ora si sono resi conto del fatto che i piccoli sono pronti per partecipare agli eventi ufficiali più attesi dell'anno. Naturalmente si limiteranno a presenziare e ad affiancarli, ma tanto è bastato per far andare in tilt i sudditi, che ad oggi sono già certi del fatto che i bimbi riusciranno a rubare la scena alla mamma e al papà. L'unico grande assente sarà Louis che, nonostante qualche settimana fa abbia calcato il suo primo red carpet, è ancora troppo piccolo per delle esperienze simili.

George è il più serio, Charlotte ha una vena impertinente

“William e Kate hanno guardato amorevolmente crescere e maturare il principe George e la principessa Charlotte nell’ultimo anno. Sono entrambi diventati grandi e sono ormai giovani persone piuttosto che bambini”, ha spiegato una fonte vicina ai Royals in un'intervista rilasciata a Us Weekly. George sarebbe il più "serio" degli eredi al trono, è molto educato e riesce sempre a mantenere un certo rigore, mentre Charlotte ha una vena impertinente come dimostrato durante diverse apparizioni pubbliche. Insomma, i principini sono cresciuti e, dopo foto ufficiali e iniziative benefiche, per loro è arrivato il momento del gran debutto. Sfoggeranno dei look eleganti e bon-ton proprio come i genitori?