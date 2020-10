Il primo video che vede i figli di Kate Middleton e William d'Inghilterra protagonisti ha immediatamente catturato l'attenzione del Regno Unito e non solo. I tre bambini si calano nelle parti di giovani naturalisti in un dialogo a quattro tenero e insieme educativo con Sir David Attemborough. Il 94enne è uno dei massimi esponenti della divulgazione scientifica: si occupa di documentari e storia naturale da una vita intera, portando il suo sapere in tv. Ed evidentemente i piccoli George (7 annj), Charlotte (5 anni) e Louis (2 anni) sono particolarmente interessati a ciò che riguarda la natura, con i suoi misteri e i suoi segreti, in particolar modo al mondo animale. Eccoli, dunque, rivolgere le loro curiosità all'esperto, che risponde con fare amichevole e colloquiale, fornendo spiegazioni precise nella loro semplicità.

George, Charlotte e Louis in un video Instagram

Il video pubblicato sul canale Instagram ufficiale del Duca e della Duchessa di Cambridge ("kensingtonroyal", 12 milioni di follower) lascia spazio ai tre piccoli figli della coppia, interamente protagonisti di un breve dialogo con un esperto di storia naturale: Sir David Attemborough. I bambini rivolgono all'uomo le loro domande e mostrano un particolare interesse per gli animali. Louis, l'ultimo arrivato in famiglia, chiede al naturalista britannico il suo animale preferito, ottenendo come risposta: «Le scimmie, le trovo divertenti!». È la prima volta che il mondo ascolta la voce del piccolo. Charlotte, invece, appare particolarmente interessata ai ragni, passione in comune con divulgatore, che infatti le mostra il suo entusiasmo per questo amore che condivide con la secondogenita di William e Kate: «Sono lieta che piacciano anche a te, sono esseri meravigliosi, chissà perché fanno così tanta paura alla maggior parte delle persone!». Ma Charlotte è una bambina coraggiosa a quanto pare, così come il fratello maggiore George, che si lancia in una domanda sul futuro del nostro pianeta e sulla salvaguardia delle specie in estinzione. «Quale animale si estinguerà?» chiede, ottenendo dal maestro il racconto di uno dei suoi viaggi in Africa, quando mostrò al mondo la vita dei gorilla di montagna, una specie a rischio 40 anni fa. Il documentario realizzato per la tv fece sì che la gente si interessasse e facesse donazioni per salvare quegli animali a rischio estinzione, di cui oggi esistono molti più esemplari di allora. «Noi tutti possiamo fare molto – dice David Attemborough – per proteggere le specie a rischio».

Il look dei principini

George, Charlotte e Louis erano immersi nel verde, nel momento in cui rivolgevano le loro domande a Sir David Attemborough. Il primo a parlare è stato George, che sembrava anche piuttosto a proprio agio a differenza della sorellina Charlotte, leggermente più intimidita dalla telecamera. Entrambi indossavano parte delle loro uniformi scolastiche: i piccoli frequentano la prestigiosa Thomas’s Battersea di Londra. Dunque T-shirt rossa con logo della scuola per lui (33 €) e vestitino scuro su camicetta bianca per lei (totale 85 €), entrambi Perry Uniform come per il fratello maggiore. Gran parte delle attenzioni sono state per Louis, di cui finalmente si è sentita la voce per la prima volta. Il piccolo di casa aveva addosso un maglioncino stile navy bianco a righe rosse e blu di John Lewis (10 €).