Francesca Sofia Novello, il primo red carpet in gravidanza: a Venezia 78 sfila con l’abito premaman Poche settimane dopo aver annunciato di essere incinta, Francesca Sofia Novello sfila sul red carpet alla Mostra del cinema di Venezia 2021. La modella compagna di Valentino Rossi ha scelto due abiti lunghi a sirena, con una linea sinuosa perfetta per esaltare il pancino che cresce a vista d’occhio.

A cura di Beatrice Manca

Un red carpet molto speciale per Francesca Sofia Novello: la modella, 27 anni, aspetta un bambino dal compagno Valentino Rossi. Qualche settimana fa è arrivato l'annuncio della gravidanza tramite i social e ora la modella sfila sul suo primo red carpet in dolce attesa. Per l'arrivo al Lido ha scelto un minidress bianco, mentre per la sera ha puntato su un grande classico: l'abito da diva total black, lungo e aderente, che esaltava il pancino.

L'abito monospalla di Francesca Novello

Sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia la modella ha scelto l'eleganza senza tempo di un abito nero. Ha indossato un vestito lungo nero monospalla dalla silhouette aderente, perfetta per mettere in risalto il pancino che cresce. Il modello firmato Francesco Paolo Salerno aveva una particolare scollatura formata da una maxi arricciatura, cone rouches XXL.

Francesca Novello in Francesco Paolo Salerno

La modella ha esaltato l'abito con sandali Pollini e gioielli Chopard. Per il make up ha scelto di puntare tutto sulle labbra rosso fuoco, creando un contrasto cromatico con l'abito. Poi ha raccolto i capelli in uno chignon morbido sulla nuca, lasciando solo alcune ciocche libere intorno al volto.

Leggi anche Paola Turani a Venezia 2021 sfila col pancione: è il suo primo red carpet da futura mamma

Francesca Novello in bianco per la cena di gala

Alla Mostra del cinema di Venezia non ci sono solo i red carpet, ma moltissimi eventi, come le cene di gala: dopo la prima del film Un Autre Monde Francesca Novello è stata ospite dell'annuale Galà dell'Amfar. Anche per questo evento ha indossato un modello disegnato per lei da Francesco Paolo Salerno. Un abito a sirena bianco dal taglio asimmetrico, con dettagli cut out sui fianchi e lo strascico. La silhouette era studiata per esaltare il pancino che cresce: la modella l'ha accarezzato con orgoglio sul red carpet, per condividere tutta la gioia della dolce attesa.