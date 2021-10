Francesca Cipriani con gli occhiali tempestati di cristalli al GF Vip 6: il loro prezzo è da capogiro Francesca Cipriani è una delle protagoniste della sesta edizione del GF Vip e giorno dopo giorno riesce sempre a sorprendere i fan con i suoi look colorati, appariscenti e originali. Avete mai visto i suoi occhiali da sole tempestati di cristalli? Non immaginereste mai il loro prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita da diverse settimane la sesta edizione del Grande Fratello Vip e i concorrenti più o meno famosi rinchiusi all'interno della casa di Cinecittà stanno facendo parlare non poco di loro. Tra le protagoniste più amate di quest'anno c'è un volto "già noto" ai fan del reality: si tratta di Francesca Cipriani, la showgirl dal seno esplosivo diventata celebre proprio durante una delle prime stagioni del GF. Oggi è tornata a vivere 24 ore su 24 sotto i riflettori e ha dimostrato per l'ennesima volta di vantare una stile esuberante e sopra le righe. Il suo accessorio preferito? Un paio di occhiali da sole che vale un fortuna.

Gli occhiali da sole di Francesca Cipriani

Nonostante il divieto di indossare gli occhiali da sole all'interno della casa, Francesca Cipriani ne ha portati in valigia alcuni davvero originali. Certo, le regole la costringono a sfoggiarli solo quando passa del tempo in terrazzo, ma basta guardarli per un instante per capire che difficilmente riuscirebbero a passare inosservati. Si tratta di un modello con le lenti scure e la montatura nera, forma wayfarer, tempestata da una serie di micro stelline di Swarovski. Sono firmati Gucci ma l'iconica doppia G applicata sull'asta è stata coperta dalla produzione, così da evitare ogni tipo di pubblicità occulta. Qual è il loro prezzo? Sul web è possibile trovarli a 750 euro ma, in compenso, riescono ad aggiungere un tocco davvero scintillante a ogni tipo di look.

Gli occhiali da sole Gucci di Francesca Cipriani

Lo stile di Francesca Cipriani al GF Vip 6

Francesca Cipriani è sempre stata notoriamente conosciuta per il suo seno "esplosivo" e per il suo stile tutt'altro che sobrio. Nella casa del GF Vip 6 è rimasta fedele a se stessa e, tra minidress muccati, lunghi abiti animalier e scollature vertiginose, difficilmente riuscirebbe a passare inosservata. Anche per quanto riguarda gli occhiali da sole, non si è limitata a scegliere un modello tempestato di cristalli, li ha abbinati a un cordino a catena in pvc rosa shocking. Insomma, la Cipriani sa cosa vuole dire farsi notare e non perde occasione per mettere in mostra il suo animo sopra le righe. Quello che rimane da chiedersi è: "Ma ci è o ci fa"?