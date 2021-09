GF Vip 6, vietato indossare gli occhiali da sole nella casa: la nuova regola del reality Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua sesta edizione ma, rispetto agli anni passati, è stato imposto un grande cambiamento: i concorrenti non possono indossare gli occhiali da sole all’interno della casa. Ecco qual è il motivo nascosto dietro al divieto e quali sono i vipponi che possono fare uno strappo alla regola.

Uno degli accessori più amati all'interno della casa del Grande Fratello Vip? Gli occhiali da sole scuri in pieno stile divi, l'ideale per mascherare il viso senza trucco, magari appena svegli, quando le piccole imperfezioni sono più evidenti. A partire dalla sesta edizione attualmente in onda su Canale 5, però, all'interno della casa di Cinecittà si cambia registro: la produzione ha vietato ai concorrenti di indossarli. Si tratta di un tentativo di "smascherare" i vipponi, facendo emergere con più facilità il loro aspetto al naturale? L'unica cosa certa è che la regola ha lasciato un tantino spiazzati i protagonisti del programma.

Il richiamo a Tommaso Eletti

Quand'è che i concorrenti del GF Vip 6 hanno scoperto di non poter indossare gli occhiali da sole in casa? Quando Tommaso Eletti è stato richiamato dalla regia perché ne sfoggiava un modello con le lenti colorate tra le quattro mura dell'enorme appartamento. “Tommaso, gli occhiali non si indossano in casa”, sono state queste le parole che hanno fatto eco in tutte le camere, lasciando senza parole i concorrenti. Rispetto agli anni passati, quando ad esempio Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi passeggiavano regolarmente tra i corridoi della casa con lo sguardo "coperto", i vipponi della stagione 2021 dovranno mostrarsi in versione acqua e sapone.

Chi può indossare gli occhiali da sole al GF Vip 6

Gli unici che possono fare uno strappo alla regola? Coloro che per motivi di salute sono costretti a indossare gli occhiali da sole per proteggere gli occhi dalle luci e dai riflettori accesi 24 ore su 24 (come ad esempio successo con Cristiano Malgioglio). Quello che ci si chiede a questo punto è: chi trasgredirà il divieto rischierà la squalifica? L'unica cosa certa è che Alfonso Signorini ha dato il via al programma annunciando che quest'anno la produzione sarebbe stata meno "bacchettona", così che i concorrenti non abbiano il terrore di palare o di fare qualcosa che potrebbe risultare politicamente scorretto.