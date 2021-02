Prendersi cura dei propri capelli è importante, ma non sempre si sa come ricreare lo stesso look impeccabile ottenuto dal parrucchiere. Che siano ricci, lisci, trattati o danneggiati, ogni persona ha bisogno di un diverso trattamento che risponda esattamente alle proprie esigenze. Fortunatamente il mercato offre una vasta scelta di prodotti per capelli tra shampoo, balsami, maschere e creme specifiche, così da evitare di correre ogni settimana al salone di bellezza. Non fatevi quindi scappare gli sconti imperdibili proposti da Amazon sui migliori prodotti firmati Head&Shoulders e non solo.

Le migliori offerte sui prodotti per capelli

I prodotti dedicati ai capelli sono tantissimi, così abbiamo deciso di segnalarvi le offerte più interessanti, approfittando fino al 50% di sconto.

-20% su Head & Shoulders Suprême Idrata Shampoo Antiforfora 225 ml, ideale per idratare intensamente la cute grazie all'olio di argan. Adatto anche alle donne con capelli colorati, la sua formula priva di parabeni, fosfati e coloranti riequilibra il pH della pelle e rende la chioma lucida e leggera. La confezione include 6 shampoo.

-20% su Head & Shoulders Suprême Idrata Balsamo Antiforfora 220 ml, indicato anche alle donne con capelli colorati. Idrata intensamente la cute, mentre la formula a base di olio di argan intensifica la sua azione se combinata con l'apposito shampoo. Questo kit da 6 balsami è privo di parabeni, fosfati e coloranti, mantenendo i capelli lucidi e setosi.

-20% su Head & Shoulders Suprême Ripara Shampoo Antiforfora 225 ml, ideale anche per le donne con capelli trattati. La sua formula Derma&Pure con olio di argan ha un'azione riparatrice che protegge il capello e purifica la cute. Questa confezione da 6 garantisce un prodotto di qualità che non utilizza parabeni, fosfati e coloranti.

Se queste offerte incredibili non vi hanno ancora soddisfatto, date un'occhiata anche a queste promozioni vantaggiose.

-52% su L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Absolut Repair 250 ml, maschera per capelli spessi danneggiati e sensibili. La sua azione riparatrice agisce immediatamente nutrendo e rivitalizzando il fusto. La chioma risulta subito resistente, luminosa e setosa.

-34% su TIGI Bed Head Serum Ctrl Freak 100 ml, siero lisciante anticrespo. La sua formula delicata protegge e disciplina i capelli, rendendoli setosi e morbidi. Ha una texture leggera che non unge e consente di utilizzare il prodotto sia su capelli bagnati che asciutti.

-31% su Kerastase Discipline Maskeratine 200 ml, maschera disciplinante per capelli ribelli. Ha un'azione nutriente che elimina l'effetto crespo e definisce il riccio, rendendolo leggero, morbido ed elastico. La sua formula ha un'alta concentrazione di pro-cheratina che aiuta a disciplinare e illuminare la chioma.

-30% su Pantene Pro-V Ama i Tuoi Ricci 270 ml, balsamo in crema senza risciacquo per capelli mossi e ricci. Perfetto per uno styling definito, nutre il fusto, restituisce elasticità alla chioma e riduce l'effetto crespo per 24 ore. I capelli risultano subito luminosi e morbidi.