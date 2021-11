Fedez vuole “rubare” lo zainetto di Leone: quanto costa l’accessorio per la scuola Leone Lucia Ferragni ha cominciato la scuola da diverse settimane e, se da un lato è costretto a indossare la divisa, in fatto di accessori gli viene lasciata una certa libertà. Il suo zaino, ad esempio, è di Spongebob ma in pochi sanno che è low-cost e che papà Fedez glielo invidia.

A cura di Valeria Paglionico

Leone Lucia Ferragni ha cominciato la scuola da diversi mesi e praticamente ogni mattina viene immortalato poco prima di uscire di casa preparato di tutto punto con divisa e zainetto. Sono stati i genitori Chiara Ferragni e Fedez a documentare sui social i suoi primi momenti da studente, rivelando indirettamente anche qual è l'istituto che sta frequentando. Il primogenito dei Ferragnez è stato iscritto a una scuola internazionale con la retta da capogiro e, se da un lato viene obbligato a indossare una uniforme blu dai dettagli rossi e bianchi sulla maniche, dall'altro gli viene lasciata una certa libertà in fatto di accessori. Il più originale sfoggiato nelle ultime ore? Uno zainetto di Spongebob che anche il papà gli invidia.

Quanto costa lo zainetto di Leone Lucia Ferragni

Siamo sempre stati abituati a vedere Leone Lucia Ferragni vestirsi come una vera e propria star: tra abiti must-have, accessori di lusso e dettagli griffati, fin da piccolo ha vantato un guardaroba da capogiro. Ora che sta crescendo, però, sceglie sempre più spesso da solo i capi da indossare e in molte occasione sono tutt'altro che costosi. Il suo nuovo zainetto, ad esempio, è low-cost ma, nonostante ciò, è trendy e originale. È in ecopelle, è firmato Squarepants e riproduce alla perfezione l'immagine di Spongebob, l'iconica "spugna vivente" dei cartoni, con tanto di gambe e braccia in peluche. Qual è il suo prezzo? Lo zainetto viene venduto su Amazon a poco più di 20 euro.

Lo zaino di Spongebob firmato Squarepants

Fedez commenta il look da scuola di Leone

Fedez non ha mai nascosto la sua passione per i fumetti e per i cartoni iconici come quelli della Marvel ma in pochi avrebbero mai immaginato che sarebbe stato capace di trasmettere questa passione al piccolo Leone. Non sorprende, dunque, che il rapper sia letteralmente impazzito di fronte il nuovo zaino di Spongebob del figlio. Nella Stories in cui lo ha immortalato poco prima di andare a scuola mentre saluta mamma Chiara ha infatti scritto: "Come gli invidio quello zainetto fantastico", continuando con "Adoro" nella successiva foto dell'accessorio. Insomma, tra Fedez e Leone esiste un legame speciale: è proprio il caso di dire "Tale padre, tale figlio".