Oggi è una giornata speciale per la famiglia Ferragnez: Fedez compie 31 anni e, non potendo organizzare una festa spettacolare a causa dell'emergenza Coronavirus, ha pensato bene di passare la giornata in casa con moglie e figlio. Chiara Ferragni non ha perso occasione per fargli una dedica speciale sui social, sottolineando che al suo prossimo compleanno ci sarà anche la bimba che aspettano, e gli ha regalato 5 pupazzi giocattolo della collezione Kaws, una vera chicca per gli appassionati del genere, soprattutto perché sarebbero costati circa 15.000 euro. Il rapper ha ricevuto dei doni speciali anche da alcuni stilisti famosi, che non hanno esitato a inviargli degli bigliettini personalizzati in cui gli esprimono tutto il loro affetto.

Il pallone da basket di Versace da 190 euro

La prima a inviare un pensiero di compleanno speciale a Fedez è stata Donatella Versace. Conoscendo la sua passione per la pallacanestro, che di recente purtroppo gli ha provocato la rottura di un legamento della caviglia, gli ha regalato un pallone da basket della Maison, un accessorio esclusivo decorato con l'iconica stampa barocca in oro e nero. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 190 euro. Non è mancato il bigliettino di auguri, nel quale ha scritto: "Ciao Federico, ammiro molto il tuo coraggio e la forza con cui esprime le tue idee. Avere un punto di vista oggi è tutto. Tantissimi auguri".

Le sneakers fuori mercato di Dior

A seguirla c'è stato Gary Pinagot, il direttore dei social media di Dior, che ha pensato bene di mandargli delle nuove sneakers della griffe francese. Si tratta di un modello da skater in nero con i lacci bianchi e l'iconico logo che probabilmente non è ancora in vendita, visto che sul sito ufficiale non ce n'è traccia.

Anche qui non poteva mancare il bigliettino personalizzato, nel quale è stato scritto: "Tanti auguri Fedez. Spero che sarà un anno splendido per te! Ti auguro di realizzare presto tutto quello che ami e desideri". Insomma, il marito di Chiara Ferragni si è ambientato benissimo nel fashion system, tanto che i nomi più rinomati del settore non hanno potuto fare a meno di rendergli omaggio nella sua giornata speciale.