Chiara Ferragni è incinta, aspetta il suo secondo figlio da Fedez, lo ha annunciato qualche settimana fa condividendo sui social una dolcissima foto in cui il piccolo Leone tiene tra le mani l'ecografia. Negli ultimi giorni in molti avevano insinuato che l'influencer avesse lanciato degli "indizi" su Instagram per rivelare il sesso del nascituro ma, dopo aver provato a smentire, ha dato la conferma ufficiale: aspetta una femminuccia, nascerà a marzo poco dopo il compleanno del primogenito. Oggi per lei è una giornata speciale non solo perché ha dato l'annuncio ma anche perché The Blonde Salad compie 11 anni: per celebrare al meglio queste novità Chiara ha sfoggiato un look total pink perfetto per l'autunno e ha ricondiviso quello che è stato il primo post del suo blog.

Il look rosa dedicato alla figlia in arrivo

Chiara Ferragni ha annunciato di essere incinta di una femminuccia e non ha potuto fare a meno di sfoggiare un look "a tema". Per un appuntamento professionale nella sua azienda, ha puntato tutto sul rosa con un completo di lana con le trecce di The Andamene, caratterizzato da top e cardigan crop. Ha però coperto il pancino con dei jeans baggy di Zara a vita alta, ai quali ha abbinato un blazer grigio oversize di Magda Butrym e le sneakers della collezione Nike x Dior. Insomma, l'influencer non potrebbe essere più felice, di certo celebrerà la piccola in arrivo con altri outfit a tema total pink anche nelle prossime settimane.

Il primo post condiviso su The Blonde Salad

The Blonde Salad è il blog che ha reso famosa Chiara Ferragni e, anche se oggi è diventato un'azienda a tutti gli effetti, l'influencer non dimentica le sue origini. Oggi sono esattamente 11 anni che ha debuttato sul web e ha colto l'occasione per ricondividere il primo post della sua storia. All'epoca aveva poco più di 20 anni, si fotografò in primo piano in topless con una Barbie che le somigliava in modo impressionante tra le mani e nella didascalia scrisse:

Eccoci al primo blog indipendente dettato da necessità di comunicazione e personalizzazione. Dopo anni passati su Flickr e altre diverse communities del web, ho sentito il bisogno di muovermi e creare uno spazio tutto mio. Il nome è "The Blonde Salad" perché questo blog sarà un'insalata di me. Gli ingredienti saranno quelli che mi hanno sempre contraddistinta: moda, fotografia, viaggi e lifestyle. Spero che questo passo avanti possa coinvolgervi ancora di più.

Probabilmente non avrebbe mai immaginato che presto sarebbe diventata un'icona di stile internazionale, la cosa certa è che già allora era super determinata a raggiungere il successo. Insomma, la Ferragni è diventata la donna dei suoi sogni e non potrebbe esserne più felice.