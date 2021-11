Fedez lancia Disumano e debutta nella moda: le t-shirt diventano opere d’arte Fedez è tornato con un nuovo album, si chiama Disumano ed è stato anticipato dal singolo inedito Morire morire. Per promuovere il lancio del disco, fuori a partire dal 26 novembre, il rapper ha collaborato con Uniqlo per realizzare una esclusiva collezione di t-shirt a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è tornato: dopo essersi preso una pausa dalla musica, dicendo temporaneamente addio a concerti e tour e pubblicando solo dei pezzi singoli di tanto in tanto, ha lanciato a sorpresa un nuovo album. Si chiama Disumano e nella sua realizzazione nulla è stato lasciato al caso. Innanzitutto la copertina è una vera e propria "opera d'arte" firmata da Francesco Vezzoli: non si tratta di una semplice grafica digitale, le statue complementari esistono davvero e nascondono dei profondi significati simbolici (l'installazione si chiama "Il narcisista pessimista"). Nel video della hit di lancio Morire Morire, inoltre, il rapper sfoggia un completo fucsia, ovvero un outfit pensato appositamente per lui per rappresentare al meglio la sua maturità artistica. Le sorprese non sono finite qui: l'uscita dell'album è stata accompagnata anche da un'iniziativa fashion e low-cost.

Uniqlo X Disumano, la collezione in limited edition

Disumano, il nuovo album di Fedez, sarà fuori il 26 novembre ma ad oggi è già disponibile in presave, preadd e preorder. A tutti coloro che lo preordinano in formato CD o doppio vinile è stata riservata una sorpresa: una speciale t-shirt a tema firmata Uniqlo. Ad annunciarlo è stato il rapper in persona, che sui social ha presentato la collezione Uniqlo X Disumano prodotta in edizione limitata.

La t–shirt "Creazione"

A comporla sono tre diverse versioni del capo, ognuna delle quali è disponibile sia in bianco che in nero. Tutte le t-shirt sono decorate con le grafiche di Francesco Vezzoli, per la precisione sono le riproduzioni delle opere "Il bacio", "Creazione" e "Simbiosi", che per l'occasione sono state declinate in originali versioni variopinte e fluo.

La t–shirt "Il bacio"

L'iniziativa benefica lanciata da Fedez e Uniqlo

La collezione Uniqlo X Disumano non vuole essere solo una trovata di marketing utile a promuovere il nuovo album di Fedez, nasconde anche un nobile progetto benefico. Una parte del ricavato delle vendite del disco verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, per la costruzione della nuova sede.

La t–shirt "Simbiosi"

Uniqlo ha così dimostrato ancora una volta di sostenere la questione ambientale: ormai da anni ha abbracciato la politica del LifeWear, ovvero del cambiare il mondo attraverso i vestiti che si indossano. In questo modo il brand si sente pare del tessuto sociale e fonte di supporto alle comunità.