Fedez celebra il trionfo di Mille: calzini a tema e scarpe col sangue umano per l’RTL 102.5 Power Hits Ieri sera è andato in onda RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, la sfida musicale di fine estate, e tra gli ospiti non poteva che esserci Fedez, esibitosi in “Mille” con Achille Lauro e Orietta Berti. Per l’occasione ha sfoggiato un look molto originale con dei calzini “a tema” e un paio di preziose sneakers con il sangue umano.

A cura di Valeria Paglionico

Non è estate senza tormentoni musicali e, alla vigilia della fine della stagione, RTL 102.5 ha voluto premiare la canzone simbolo degli ultimi mesi. Per l'occasione ha organizzato un maxi evento all'Arena di Verona, l'RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, in occasione del quale ha riunito tutti gli artisti che hanno dominato le classifiche da giugno a oggi. A trionfare è stato Marco Mengoni, anche se a dargli del filo da torcere è stato il trio Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti. Tra i numerosi look glamour sfoggiati sul palco dai cantantii numerosi look glamour sfoggiati sul palco dai cantanti, è stato soprattutto il marito di Chiara Ferragni ad attirare le attenzioni del pubblico: ha infatti reso omaggio al trionfo di Mille con degli originali e coloratissimi calzini a tema.

Il look colorato di Fedez all'Arena di Verona

Anche in occasione della sfida musicale di fine estate firmata RTL 102.5 Fedez si è rivolto all'esuberanza di Versace, Maison che ha firmato praticamente tutti i look dei momenti più importanti della sua vita, dal matrimonio a Sanremo. All'Arena di Verona ha sfoggiato un completo colorato di seta con bermuda e maxi camicia decorati con il logo della griffe e la scritta Medusa. La vera chicca dell'outfit, però, sono i calzini a tema Mille. Come mostrato nelle Stories dal rapper in persona, sono infatti decorati con i visi dei tre cantanti del trio e con delle maxi conchiglie, ormai diventate il simbolo dello stile scintillante di Orietta Berti.

Fedez indossa le Satan Shoes sul palco

È ormai risaputo che Fedez vada matto per le sneakers di lusso, basti pensare al fatto che nella camera armadio ne abbia conservate alcune in vere e proprie teche, ma quelle sfoggiate per l'esibizione all'Arena di Verona sono tra le più originali della sua collezione. Si tratta delle Nike Air Max 97, meglio conosciute come Satan Shoes. All'apparenza sembrano delle comuni Nike Silver in nero ma in verità sono davvero esclusive: sono state create dal collettivo MSCHF in collaborazione col rapper Lil Nas X e "fanno il verso" alle Jesus Shoes. Hanno infatti un ciondolo a forma di stella a 5 punte sulle stringhe, sul tacco c'è cucito il numero 666 e nella parte trasparente della suola hanno delle gocce di sangue umano. Il loro prezzo? Sono state vendute a circa mille euro ma, considerando che ne esistono solo 666 esemplari, ora di sicuro vanteranno un valore da capogiro.