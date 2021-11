Fedez a Che tempo che fa: il look bianco e nero nasconde un omaggio a Virgil Abloh Fedez è stato tra gli ospiti di Che tempo che fa nella puntata di domenica 29 novembre. Poco prima di salire sul palco ha saputo della morte di Virgil Abloh e non ha esitato a rendergli omaggio con un dettaglio di stile: il look basic sfoggiato nascondeva un accessorio glamour firmato dallo stilista.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez ha appena lanciato il nuovo album, si intitola Disumano e rappresenta il suo ritorno sulla scena musicale (negli ultimi anni aveva infatti pubblicato solo dei singoli ma senza disco). Per promuovere al meglio il lavoro ha accettato l'invito di Fabio Fazio a Che tempo che fa e si è esibito sulle note di Meglio del cinema, il pezzo dedicato a Chiara Ferragni, e Sapore, la sua nuova hit. Da quando ha sposato la fashion influencer, il rapper è diventato una vera e propria icona di stile: sebbene per l'apparizione su Rai 3 abbia scelto un look basic, in verità non ha lasciato nulla al caso e nell'outfit ha nascosto un omaggio a Virgil Abloh.

Fedez indossa le sneakers di Virgil Abloh

Nelle ultime ore il mondo della moda è stato sconvolto da una drammatica notizia: Virgil Abloh, il direttore creativo di Off-White, è morto a 41 anni a causa di un cancro che stava cercando di sconfiggere da diverso tempo. Sui social sono stati moltissimi gli stilisti, le Maison e le star che hanno voluto dedicargli un pensiero speciale per salutarlo un'ultima volta, rendendo così omaggio al suo animo visionario. Dopo Chiara Ferragni, Donatella Versace e Alessandro Michele, anche Fedez ha trovato un modo originale per ricordarlo. Ha saputo della sua scomparsa poco prima di salire sul palco di Che tempo che fa ed è per questo che ha indossato delle sneakers firmate proprio Off-White. Si tratta delle Nike air max 97 che Virgil aveva personalizzato con l'iconica etichetta arancione del suo brand, un modello che sul web viene venduto a più di 1.800 euro.

Le Nike air max 97 di Off–White

Il look basic di Fedez a Che tempo che fa

Per mettere in risalto le scarpe (che sono tra i pezzi iconici della sua enorme collezione di sneakers), Fedez ha puntato su un look basic. A Che tempo che fa ha infatti indossato dei semplici pantaloni neri aderenti e una t-shirt bianca a maniche corte che ha lasciato in bella vista i numerosi tatuaggi sulle braccia. Una volta tornato a casa non ha potuto fare a meno di mettere in risalto il dettaglio di stile con una Stories: ha immortalato le scarpe Off-White sullo sfondo del tappeto firmato da Virgil Abloh che ha a casa. Nessuna parola e nessuna didascalia, per commentare lo scatto ha usato semplicemente un cuoricino nero, a prova del fatto che la morte del designer lascerà un vuoto immenso non solo nella moda ma anche nella sua vita.

