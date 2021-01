Federico Fashion Style, nome d'arte di Federico Lauri, non è più solo il parrucchiere delle star, è una vera e propria celebrità che, tra un programma tv tutto suo e dei look griffati tempestati di paillettes, è riuscito ad accumulare migliaia di followers in pochi anni. Al di là della notorietà e dei clienti famosi che documentano i cambi acconciatura e i trattamenti originali a cui si sottopongono, l'hairstylist continua a considerare la famiglia la sua priorità. Non sorprende, dunque, che abbia approfittato dell'ospitata nel programma domenicale di Barbara D'Urso per presentare ufficialmente la mamma Angela d’Amico, segnando il suo debutto in tv. I due hanno affrontato le cinque sfere, facendo chiarezza su prezzi, trattamenti e altre curiosità sui tanto amati "Saloni delle Meraviglie".

Chi è Angela D'Amico

Si chiama Angela D'Amico ed è la mamma di Federico Fashion Style, il parrucchiere più amato dalle star. Se fino ad ora aveva preferito rimanere lontana dai riflettori, domenica 24 gennaio ha debuttato in tv a "Live – Non è la D'Urso", il programma domenicale della nota conduttrice di Canale 5. Di lei non si sa molto, fatta eccezione per il fatto che è amministratrice dei vari "Saloni delle Meraviglie" che l'hairstylist ha aperto in giro per l'Italia. Si è parlato di lei durante l'inaugurazione di uno dei negozi, quando non ha esitato a intervenire in difesa del figlio che si era scagliato contro chi lo aveva denunciato per l'eccessivo rumore. Spulciando il suo profilo social, ci si rende conto del fatto che è molto legata alla famiglia, soprattutto alla nipote Sophie Maelle, con la quale non esita a scattarsi dei dolcissimi selfie.

Il look della mamma di Federico Fashion Style a Live-Non è la D'Urso

Per un'occasione speciale come il debutto in tv, Angela D'Amico non poteva che dare il meglio di lei in fatto di look. Si è presentata negli studi di Barbara D'Urso in total black con un abito giacca tempestato di scintillanti paillettes, a cui ha abbinato dei décolleté neri con un vertiginoso tacco a spillo. Per quanto riguarda l'acconciatura, non poteva che essere il figlio a "firmarla", per lei ha optato per una piega leggermente ondulata, con la riga laterale e delle sfumature bionde su tutte le lunghezze. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'outfit era coordinato a quello di Federico, che, come da tradizione, non ha rinunciato alle esuberanti giacche decorate con le paillettes che tanto ama. Insomma, è proprio il caso di dire "tale madre, tale figlio" e, a quanto pare, in casa Lauri i lustrini vanno per la maggiore.