Federica Pellegrini, dall’acne ai cambi look estremi: con lei trionfa la bellezza naturale Federica Pellegrini non è solo una delle nuotatrici italiane più talentuose al mondo, è anche un’indiscussa icona di splendore e di stile. In quanti, però, sanno che da ragazzina ha sofferto di acne? Ecco i segreti beauty che l’hanno aiutata a diventare il simbolo della bellezza naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Federica Pellegrini sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita: oltre agli innumerevoli successi raggiunti nel campo del nuoto, ultimo tra tutti il record di finali alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha anche trovato l'amore al fianco di Matteo Giunta, il suo allenatore che di recente le ha regalato uno scintillante anello di fidanzamento. La divina non è solo una delle campionesse italiane più talentuose di tutti i tempi, nel corso degli anni è diventata una vera e propria icona di bellezza e di stile. In un'intervista rilasciata a D.Repubblica ha però spiegato che non è stato semplice accettarsi così com'è.

Federica Pellegrini ha sofferto di acne a 20 anni

Oggi siamo abituati a vedere Federica Pellegrini bellissima e glamour a ogni apparizione pubblica ma, nonostante appaia sempre sicura di sé, alle sue spalle ha un passato difficile. Come dichiarato nella recente intervista, quando aveva 20 anni ha spesso "litigato" con la sua pelle: ha sofferto di acne e ancora oggi porta qualche cicatrice sul viso. Da quando è una teenager, inoltre, ha passato almeno 5 ore al giorno in acqua e la cosa le ha creato diversi piccoli inconvenienti: complici il contatto con il cloro e lo stress legato alle competizioni, ha a lungo combattuto contro problemi di pelle secca e disidratata.

Un selfie senza trucco di Federica Pellegrini

I segreti beauty di Federica Pellegrini

Per fortuna la nuotatrice ha sempre avuto la mamma al suo fianco: è stata lei a obbligarla a usare creme e sieri per il viso fin da ragazzina ed è per questo che ad oggi vanta una pelle meravigliosa. Un altro suo "tratto distintivo" è la passione per i cambi look estremi. Come da lei stesso dichiarato, rivoluzionare taglio e acconciatura la diverte molto, basti pensare al fatto che dagli esordi a oggi ha spaziato tra pixie cut, caschetti e frangette sbarazzine. Qual è il segreto della sua bellezza? Semplicemente essere rimasta naturale al 100%. La nuotatrice crede fortemente nella "forza della natura", a patto che si associ a una costante e regolare cura di se stessi.