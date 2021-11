Federica Pellegrini si sposa: l’anello da fidanzamento da sogno vale oltre 40mila euro Federica Pellegrini ha annunciato via Instagram il suo fidanzamento con Matteo Giunta, il suo allenatore e ora compagno di vita. La proposta è stata un inno al romanticismo: sul balcone, sotto la notte stellata, entrambi in camicia bianca e pantaloni neri. A rubare la scena però è stato l’anello con il diamante: ecco quanto vale.

A cura di Beatrice Manca

La nuotatrice da record Federica Pellegrini ha detto sì a Matteo Giunta, allenatore e ora compagno di vita. Per molto tempo la coppia ha tenuto segreta la relazione, ma dopo i Giochi Olimpici di Tokyo la campionessa ha parlato pubblicamente della sua storia. Adesso è arrivato il momento di fare il grande passo, diventando ufficialmente marito e moglie. I due hanno condiviso sui social alcuni dettagli della romantica proposta di matrimonio: lei in piedi sul balcone con una camicia trasparente e lingerie a vista, lui in ginocchio con la scatolina del fatidico anello ancora in mano. Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: la scatolina verde acqua è sicuramente della famosa gioielleria Tiffany&Co., e il diamante ha un prezzo da capogiro.

I futuri sposi vestono già in coordinato

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono così affiatati che anche nel look rispecchiano la loro vicinanza: nella foto condivisa sui social i due sono vestiti in coordinato. Una casualità? Forse, ma l'effetto era super chic. Entrambi infatti indossavano una camicia bianca e pantaloni neri, un abbinamento classico e senza tempo. Federica Pellegrini però aveva rivisitato il look con un tocco glamour e sensuale: la camicia trasparente lasciava intravedere la bralette nera a vista, come vuole la moda dell'Autunno/Inverno 2021-22.

Federica Pallegrini e Matteo Giunta

Quanto costa l'anello di fidanzamento di Federica Pellegrini

Ovviamente a rubare la scena è stato l'anello di fidanzamento che la campionessa ha esibito con orgoglio. La scatolina verde acqua che il futuro sposo tiene in mano non lascia dubbi: si tratta di un anello di Tiffany&Co., la leggendaria gioielleria newyorkese. Gli anelli di fidanzamento di Tiffany&Co. sono tra i più famosi al mondo, un vero simbolo di amore eterno. Si tratta di un anello con montatura in platino e diamante in taglio brillante. Potrebbe trattarsi di un True, uno degli ultimi modelli proposti dalla gioielleria, o di un Tiffany Setting, l'anello di fidanzamento più famoso al mondo: in entrambi i casi il prezzo supera i 42mila euro. Adesso manca solo la data: chissà cosa indosserà Federica Pellegrini per le sue nozze!