La famiglia reale inglese sta vivendo un momento di grande gioia dopo aver passato l'ultimo anno tra preoccupazioni e incertezze: è nato un nuovo Royal Baby, il figlio di Eugenie di York e Jack Brooksbank. A dare l'annuncio è stata la principessa stessa, che sui social ha condiviso la prima foto del piccolo a poche ore dal parto. Certo, non ha mostrato il viso, si è limitata a fare un primo piano sulla manina che stringe le sue dita, ma tanto è bastato per far impazzire i sudditi. Al momento si sa pochissimo di lui, nella nota condivisa da Buckingham Palace c'era scritto solo: "Sua altezza reale la principessa Eugenie ha dato alla luce un figlio oggi, 9 febbraio 2020, alle 08.55 al Portland Hospital, Jack Brooksbank era presente". Sebbene già da mesi sia partito il "toto nome", in pochi sanno che la scelta dei genitori potrebbe essere stata influenzata dalla regina Elisabetta.

Perché non si conosce ancora il nome del figlio di Eugenie

Il rigido protocollo reale impone che, alla nascita di un Royal Baby, i neo-genitori non possono comunicare pubblicamente il nome del figlio subito dopo il parto. Solitamente, infatti, passano giorni o anche settimane prima che la scelta venga rivelata. Addirittura i sudditi hanno aspettato un mese per conoscere i nomi del primogenito di Elisabetta II (Carlo) e del secondogenito di Lady Diana, Harry. Il motivo è molto semplice: quando si tratta di un erede diretto al trono, l'appellativo non solo deve ispirarsi alle tradizioni ma deve anche ottenere "l'autorizzazione" della regina, che avrebbe una sorta di "potere di veto". Certo, l'ultima parola spetta sempre ai neo-genitori ma è chiaro che nessuno dei Windsor oserebbe mai contraddire la sovrana, soprattutto su una questione importante come la scelta del nome di un Royal Baby. Eugenie, che non è mai stata una "ribelle", non avrebbe dunque alcuna intenzione di sovvertire le regole dell'etichetta

Come potrebbe chiamarsi il nuovo Royal Baby

Secondo i bookmakers britannici, il figlio di Eugenie di York si chiamerebbe Arthur o James, dunque in modo abbastanza tradizionale. Questi sono i due nomi su cui i sudditi hanno puntato tutto, anche se ad aver ottenuto molti voti, tanto da classificarsi al terzo posto, è stato Philip, che sarebbe un omaggio al principe Filippo che quest'anno festeggia i suoi 100 anni. Per il momento, però, si tratta solo di ipotesi e non si esclude che, essendo molto bassa nella linea di successione al trono, la principessa Eugenie abbia optato per qualcosa di più audace, magari lontano dalla tradizione reale. Del resto, è da anni che le viene lasciata una certa libertà, basti pensare al fatto che è tra le poche Royal ad avere un profilo Instagram tutto suo. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la nota ufficiale di Buckingham Palace per scoprirlo.