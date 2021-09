Emma sul palco con Achille Lauro: abito trasparente e intimo a vista all’Arena di Verona Per la cantante Emma è stata una settimana densa di appuntamenti: è passata dalle vesti di giurata a X Factor al palco dell’Arena di Verona, dove si è esibita sfoggiando un look super sensuale. La cantante ha giocato con le trasparenze del vestito nero, mentre Achille Lauro al contrario ha puntato sul bianco.

A cura di Beatrice Manca

Dopo le vacanze estive Emma Marrone ha ripreso gli impegni lavorativi di gran carriera: pochi giorni fa è iniziata la sua avventura come giurata della nuova edizione di X Factor, dove ha debuttato con un look griffato e sportivo firmato Louis Vuitton, poi si è esibita all'Arena di Verona nell'evento Aperol with Heroes. Sul palco si sono alternati dodici artisti tra cui Gazzelle, Carmen Consoli, La Rappresentante di Lista, Madame e Achille Lauro che ha sfoggiato un look total white con la camicia in pizzo. Emma ha incantato l'Arena con un abito trasparente che lasciava intravedere la lingerie, per un effetto vedo-non-vedo che sarà un must delle tendenze invernali.

Emma in Gucci all’Arena

Il look trasparente di Emma Marrone

All'evento Aperol with Heroes ha partecipato anche Emma Marrone, che ha stupito il pubblico con un look "vedo-non-vedo" firmato Gucci. La cantante ha indossato un abito a maniche lunghe in chiffon nero trasparente, con la scollatura impreziosita da paillettes. La stoffa leggerissima dell'abito lasciava vedere la lingerie in un gioco di studiate trasparenze, mostrando bralette e culotte nere. Per completare il look Emma ha scelto un paio di stivali in vernice (sempre Gucci) e uno smokey eyes sugli occhi, per un make up drammatico e intenso.

Emma Marrone con l’abito trasparente Gucci

Achille Lauro con la camicia in pizzo

Tra i molti ospiti dell'evento c'era anche Achille Lauro, che ha duettato con Emma prima di esibirsi da solo. Il cantante di Rolls Royce e Maleducata spesso veste Gucci e per questa esibizione non ha fatto eccezione: ha sfoggiato un look total white con influenze dandy e silhouette anni Settanta.

Achille Lauro in Gucci

Achille Lauro all'Arena di Verona indossava una camicia in pizzo bianco con jabot, da vero gentiluomo del Settecento, e un paio di pantaloni bianchi a zampa d'elefante. Per completare il look ha scelto stivaletti in pelle con tacco, ormai un must dei suoi outfit. I due avevano cantato insieme anche durante il Festival di Sanremo, in uno dei "quadri" del cantante ispirato all'Antica Grecia, sempre vestiti Gucci. Squadra che vince non si cambia (neanche nel look!)