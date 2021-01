Emma Roberts ha cominciato "col botto" il 2021: dopo aver affrontato una gravidanza difficile a causa dell'endometriosi che l'aveva costretta a congelare gli ovuli negli scorsi anni, a fine dicembre ha realizzato il suo più grande sogno, quello di diventare mamma. Ha messo al mondo il primo figlio nato dalla relazione con il fidanzato Garrett Hedlund, si chiama Rhodes e la rende più felice che mai. Solo nelle ultime ore, però, ha deciso di fare una sorpresa ai fan, lasciandosi immortalare per la prima volta con il piccolo tra le braccia. Per un'occasione tanto speciale non poteva rinunciare allo stile e, oltre a seguire il trend dell'inverno, quello dei look arancioni, ha indossato anche delle scarpe di lusso.

La dolce dedica di Emma Roberts al figlio Rhodes

Emma Roberts e Garrett Hedland avevano cominciato a frequentarsi nel 2019, per la precisione dopo che l'attrice aveva chiuso una lunga e complicata relazione con Evan Peters. Fin dal primo momento i due si sono amati alla follia, tanto da decidere di mettere su famiglia in poco più di un anno. Era da tempo che Emma sognava di avere un bambino ma a causa di una grave forma di endometriosi non è stato semplice trasformare il desiderio in realtà. Ha dovuto congelare gli ovuli e per tutta la gravidanza si è dovuta sottoporre a continui controlli medici. Alla fine, però, tutto si è risolto per il meglio ed è per questo che ha voluto celebrare la maternità in modo dolcissimo. Nella didascalia della prima foto in cui tiene il piccolino tra le braccia ha scritto: "Grazie 2020 per averci portato una cosa buona. La nostra luce brillante Rhodes Robert Hedland".

in foto: Emma Roberts in Stella McCartney, sandali Andrea Wazen

Emma Roberts, il primo look da neomamma

Emma Roberts è diventata mamma da pochi giorni ma considera già il piccolo Rhodes la sua più grande fonte di luce e d'amore ed è per questo che ha voluto rendergli omaggio con un look brillante ed energico. La star ha seguito il trend più in voga dell'inverno 2021, quello degli outfit arancioni, e si è lasciata immortalare con il piccolo tra le braccia con indosso un abito di Stella McCartney, un modello oversize e con delle ampie maniche a sbuffo che ha mascherato la pancetta post parto.

Non poteva mancare il dettaglio di lusso: la Roberts ha completato l'outfit con dei sandali mules firmati Andrea Wazen, per la precisione i Gloria in arancione, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 423 euro. Insomma, nella "nuova vita" da genitore l'attrice non ha perso la sua passione per la moda e continua a essere glamour, elegante e sofisticata.