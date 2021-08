Emma Marrone ieri e oggi: com’è cambiata la cantante dai tempi di Amici La cantante Emma Marrone è una delle voci più amate del panorama musicale italiano e ha alle spalle già dieci anni di carriera. Ve la ricordate ai tempi del suo esordio ad Amici? Da allora Emma ha cambiato molto il suo aspetto: ha detto addio alle tute e ai capelli lisci per maturate uno stile grintoso e sofisticato.

A cura di Beatrice Manca

Emma Marrone si sta godendo le vacanze estive: dopo aver girato l'Italia con il Fortuna Tour, la cantante si è concessa una parentesi di relax in barca per recuperare le energie (sfoggiando costumi super trendy). Emma nel 2020 ha celebrato dieci anni di carriera: ormai è un nome affermato nel panorama della musica italiana e ogni suo brano scala le classifiche. Ma vi ricordate il suo esordio? Emma è salita alla ribalta durante la nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2009. All'epoca il suo look era molto diverso: capelli liscissimi e look sportivi. Ecco com'è cambiata nel corso della sua carriera.

Com'è cambiata Emma Marrone negli anni

Emma è nata nel 1984 a Firenze, ma è una salentina doc: lei stessa qualche anno fa ha mostrato sui social una foto della sua infanzia, quando era un'adorabile bimba con un vestito a fiori e il colletto bianco. All'epoca del suo esordio ad Amici, nel 2008, era una giovane cantante che iniziava a muovere i primi passi come solista e aveva un look completamente diverso da quello con cui siamo abituati a vederla oggi. In quel momento portava i capelli corti e liscissimi, con un caschetto asimmetrico di un biondo dorato più chiaro di quello attuale.

Emma nel 2008

Con l'arrivo del successo, le tute di Amici con i dettagli di strass hanno lasciato il posto a look sempre più decisi: ha iniziato a sfoggiare dettagli rock come stivaletti con il tacco, minidress metallizzati e smokey eyes sugli occhi. Emma ha anche iniziato a giocare con l'hair look, sperimentando raccolti effetto spettinato.

Emma nel 2012

Oggi Emma è una donna affermata e sicura di sé e non ha più paura di mostrarsi al naturale: il suo signature look sono i capelli mossi, con onde morbide e le radici più scure rispetto al passato, che d'estate lascia al naturale. Sui social Emma è una paladina del no make up: spesso pubblica foto senza un filo di trucco per ricordare a tutte l'importanza di accettarsi con i propri pregi e difetti.

Emma con i capelli mossi al naturale

L'evoluzione di stile di Emma Marrone

Negli anni il suo stile è diventato sempre più grintoso e sofisticato. Abbandonate le tute di Amici, nei panni di giudice di X Factor ha sfoggiato look raffinati: completi total white, pantaloni palazzo, chignon altissimi e colletti bon ton. Spesso indossa blazer e giacche strutturate, portate anche come minidress come sul red carpet del Festival di venezia, nel 2020. A Sanremo 2021 ha incantato tutti con un abito scintillante da dea greca disegnato da Gucci.

Emma Marrone in Gucci

Proprio Gucci è stato il brand scelto per il Fortuna tour, dove ha sfoggiato trasparenze audaci, lingerie a vista e stivali anni Settanta con la zeppa. Per non parlare poi dei completini multicolor stampati, una rivisitazione del look sportivo delle origini ma con un tocco glamour in più. Per l'estate invece sta sfoggiando una serie di costumi trendy e sensuali, con stampa animalier e tagli cut out. Con una costante: passano gli anni ed è sempre bellissima.