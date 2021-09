Ludovico Tersigni, rivoluzione a X-Factor 2021: niente abiti su misura, debutta in t-shirt e sneakers Ludovico Tersigni è il nuovo presentatore di X-Factor 2021, ieri sera ha fatto il suo debutto in occasione della prima puntata. Fin da quando è apparso sul palco ha dimostrato di essere un conduttore rivoluzionario: ha detto no al tradizionale dress code da prima serata e si è presentato in diretta in -shirt e sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

È partita l'edizione 2021 di X-Factor, il talent musicale di Sky la cui prima puntata è andata eccezionalmente in onda in simulcaste su TV8. Sebbene il format e i giudici non siano cambiati rispetto alla scorsa stagione, le novità sono state moltissime, dall'eliminazione delle squadre divise per generi al nuovo presentatore. A prendere il posto dello storico padrone di casa Alessandro Cattelan è stato Ludovico Tersigni, che fin dai primi momenti sul palco ha dimostrato di avere talento da vendere. Il dettaglio che ha maggiormente attirato le attenzioni del pubblico? Ha rivoluzionato il classico dress code da "prima serata", presentandosi in diretta in versione casual.

Ludovico Tersigni rivoluziona il dress code di X-Factor

Ieri sera sono andate in onda le prime Audizione di X-Factor 2021 e, al di là dei cantanti che si sono sfidati sul palco, tutti i riflettori sono stati puntati sulla new entry di quest'anno: il presentatore Ludovico Tersigni. Sarà perché non voleva "snaturarsi" o perché semplicemente trovava i classici completi eleganti un po' troppo formali per la sua età (ha 26 anni), ma la cosa certa è che ha portato una vera e propria rivoluzione di stile sul palco del reality. Ha detto addio a smoking, giacche glitterate, scarpe classiche, camicie e cravatte, il suo debutto è stato casual con sneakers e t-shirt sportiva.

La t–shirt di HTC Los Angeles indossata da Ludovico Tersigni a X–Factor

La t-shirt low-cost di Ludovico Tersigni

Ludovico ha puntato sul total black con dei jeans neri abbinati a una t-shirt di HTC Los Angeles, un modello a maniche corte decorata con il logo del brand in rosso al centro del petto (il cui prezzo è 66,50 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di Vans Old Skool in nero e celeste, un bracciale di pelle e una collana lunga con pendente. Non ha rinunciato al piercing in cocco e ha tenuto i capelli "al naturale", ovvero con il ciuffo riccio. Insomma, l'attore se ne è fregato delle convenzioni e, a quanto pare, non ha sbagliato: il suo debutto ha portato una ventata di freschezza al talent, riportando l'attenzione del pubblico sui concorrenti in gara piuttosto che sui dettagli glamour.