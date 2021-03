Emma Marrone è stata tra gli ospiti speciali della 71esima edizione del Festival di Sanremo, vi ha preso parte nei panni di ospite speciale e, nonostante non fosse la sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, per lei è stato ugualmente super emozionante. Durante la terza serata è stata parte integrante del "quadro" di Achille Lauro, per l'occasione si è trasformata in una vera e propria dea con tanto di abito ricoperto di cristalli. Il giorno dopo è tornata "a sorpresa" in scena, affiancando l'amica e collega Alessandra Amoroso nel duetto "Pezzo di cuore" con tanto di blazer "a tema". Questa mattina, dunque, si è risvegliata ancora a Sanremo e ne ha approfittato per sfoggiare uno dei suoi look glamour, apparendo in versione diva con dei maxi occhiali da sole.

in foto: Emma Marrone in Gucci a Sanremo

Il post-Festival di Emma Marrone

Come ha passato la mattinata post-Festival Emma Marrone? Tra interviste e appuntamenti professionali, non rinunciando alla passione per la moda che da sempre la contraddistingue. Anche nella quotidianità si è affidata alla Maison Gucci, indossando un total look ricercato e glamour ma allo stesso tempo perfetto per degli impegni informali. La cantante ha infatti indossato dei pantaloni flare a vita alta color ruggine e una camicia in seta sui toni del verde e dell'avorio decorata con motivo chevron, l'ha portata abbottonata fino al collo. A completare il tutto, degli stivaletti con il tacco alto in pelle cognac.

in foto: Emma in Gucci durante la performance con Achille Lauro

Il look per la mattinata sanremese

A fare la differenza, è stato il soprabito, un modello perfetto per le prime giornate soleggiate che precedono la primavera. Si tratta di un trench a doppiopetto in Principe di Galles beige-multicolor, caratterizzato da una spilla-fiore sul bavero in metallo con finiture oro anticato. Qual è stato il dettaglio a cui non ha potuto rinunciare il giorno dopo la performance? Gli occhiali da sole oversize in acetato nero con lenti sfumate grigie, accessorio che ha contribuito a trasformarla in una vera e propria diva. Emma ha poi detto temporaneamente addio ai capelli sciolti, preferendo una coda di cavallo bassa con dei ciuffi che le cadevano ai lati del viso. Non è forse una delle donne più trendy di questo Festival di Sanremo 2021?