in foto: Emma Corrin fotografata da David Simon Dayan, Instagram @emmalouisecorrin

Il ruolo di Lady Diana nella popolarissima serie tv The Crown ha portato al successo l'attrice Emma Corrin, fino a quel momento sconosciuta. Netflix e il creatore Peter Morgan hanno investito sulla 25enne inglese per un ruolo importante e delicato, per interpretare una donna che a distanza di quasi 24 anni dalla morte è ancora nel cuore di tutti. Lei si è impegnata con tutte le sue forze per restituirle giustizia e per offrire agli spettatori un ritratto realistico e vivido, cercando di bilanciare la personalità fragile della principessa e il suo carattere deciso. Benché l'attrice non abbia problemi a parlare di lavoro e sia pronta a mettersi in gioco professionalmente, sul fronte personale ha molte più riserve e interrogata sulla sua vita privata non ha mai voluto rispondere. Difatti mentre si conosce perfettamente il suo CV, dalla Woldingham School alla St John’s College di Cambridge, di lei si sa molto poco sotto il punto di vista sentimentale.

Emma Corrin dalla parte della comunità LGBT

Non si sa se Emma Corrin al momento abbia una persona nella sua vita, se sia o meno innamorata: il suo privato e la sua sessualità sono argomenti di cui ha più difficoltà a parlare. Tiene moltissimo alla sua privacy, anche se di recente è apparsa molto vicina alla comunità LGBT. In occasione del Pride, infatti, ha festeggiato a modo suo sfoggiando un maglione coi caratteristici colori arcobaleno, mentre era a passeggio per le strade di Londra con gli amici Elise Limon e Nabhaan Rizwan. Non riconoscendosi pienamente nel pronome femminile ha chiesto di utilizzare, nei suoi confronti, alternativamente il femminile e il plurale (o neutro), definendosi queer. Questo termine indica coloro che non si sentono cisgender, dunque la cui identità di genere non corrisponde a pieno al genere e al sesso biologico.

Emma Corrin libera di coprirsi il seno

Emma Corrin con delle bellissime foto in bianco e nero ha voluto condividere con i suoi fan e follower un momento importante della sua vita e del suo percorso di scoperta di sé. L'attrice benché molto riservata, è comunque desiderosa di mostrarsi in modo autentico, senza annullarsi, senza cambiare pur di piacere agli altri. Ha infatti scelto di adottare un reggiseno apposito per coprirsi il seno. Si chiama chest binder ed è una fascia che consente di appiattirlo e meglio contenerlo sotto agli indumenti, rendendolo invisibile. Viene utilizzato soprattutto da donne transgender e persone non binarie, che non si sentono a proprio agio nelle loro forme femminili o non si riconoscono pienamente nel genere loro attribuito alla nascita. La Corrin ne ha acquistato uno per la prima volta e lo ha indossato su Instagram entusiasta del suo nuovo intimo viaggio all'insegna della verità. Il reggiseno in questione è tra l'altro realizzato da un brand che sostiene la comunità LGBT. Emma si è messa a nudo nella veste più semplice possibile: il suo è un gesto di grande naturalezza, ma soprattutto di amore verso se stessa, di libertà nei confronti del suo modo di essere, che non deve adattarsi ai gusti di nessuno né agli stereotipi e ai modelli a cui siamo stati abituati. Lei vuole essere fedele solo a se stessa.