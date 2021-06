Mancano pochissimi giorni al lancio della seconda edizione di Celebrity Hunted – Caccia all'uomo, il reality thriller di Prime Video che arriverà su Amazon a partire dal 18 giugno, giorno in cui verranno rilasciati i primi tre episodi. Tra le protagoniste di questa edizione c'è anche Elodie, gareggerà in coppia con Myss Keta e, come dimostrato dalle immagini del trailer, incanterà tutti con la sua bellezza. Per l'occasione ha cambiato radicalmente stile, ha detto addio a paillettes e dettagli scintillanti per dare spazio a dei look total black ad alto carico sensuale. È però per la conferenza stampa che si è tenuta oggi su Twitch che ha dato il meglio di lei, trasformandosi in una vera e propria dark lady.

Il look di Elodie per la conferenza di Celebrity Hunted

Oggi si è tenuta la conferenza stampa della seconda edizione di Celebrity Hunted e i protagonisti si sono ritrovati per una diretta Twitch in in cui hanno sponsorizzato il reality. Per l'occasione Elodie si è confermata ancora una volta icona di stile, anche se in un'inedita versione dark. La cantante ha infatti indossato un completo total black firmato Nensi Dojaka, contraddistinto da un paio di pantaloni palazzo a vita alta e un body dalla scollatura irregolare che ha messo in risalto il décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali da sole grossi e scuri da diva e ha poi tenuto i capelli legati in una coda bassa.

in foto: Il body di Nensi Dojaka

Elodie dice addio a paillettes e lustrini

Come richiesto dalla produzione del thriller reality, Elodie e gli altri concorrenti devono puntare solo su look total black durante le registrazioni in giro per l'Italia. La cantante sembra non disdegnare affatto questo stile e, dopo che già qualche mese fa per annunciare la sua partecipazione al programma si era lasciata immortalare in versione Lara Croft, ora sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare al mood dark. Cosa indosserà nel programma? Giacche di pelle, pantaloni ciclista, calze velate, maxi bomber, baschi, anfibi, tutto rigorosamente nero. Riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? Di certo sarà sul podio delle più trendy di questa seconda edizione.