Elodie in versione bondage: il nuovo look col corsetto di pelle è da guerriera Elodie ha celebrato il successo del nuovo singolo Vertigine con un nuovo look dallo stile bondage. La cantante si è trasformata in una vera e propria guerriera con un sensuale corsetto di pelle e i capelli extra long.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Elodie a causa della rottura con Marracash, quest'ultimo l'avrebbe tradita, costringendola a mettere fine alla relazione che durava ormai da anni. Se da un lato dal punto di vista sentimentale la cantante sta vivendo un momento difficile, quando si parla di carriera non potrebbe essere più soddisfatta. Dopo essersi presa una pausa dalla musica la scorsa estate, a fine settembre ha lanciato un nuovo singolo: si intitola Vertigine ed è già in cima alle classifiche italiane. Per una novità tanto esclusiva Elodie ha cambiato look in modo drastico, apparendo meravigliosa con delle extension extra long. Oggi celebra il successo della canzone e non ha potuto fare a meno di mettere in atto una delle sue iconiche trasformazioni: ecco come si è mostrata sui social.

Il corsetto di pelle di Elodie

"Vertigine è la canzone più trasmessa dalle radio. Grazie per il supporto!", sono queste le parole con cui Elodie ha celebrato il successo della sua nuova hit. Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda in un'occasione simile? Assolutamente no e si è trasformata in una vera e propria guerriera. Si è lasciata immortalare a mezzo busto con indosso un originale corsetto dallo stile bondage firmato dal brand 0770. Si tratta di un modello asimmetrico in pelle tagliata al laser, ha le spalline doppie e delle decorazioni esagonali sul busto, è rifinito con cuciture a vista ed è dotato di quattro chiusure con fibbie regolabili sulla schiena. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 1.280 euro.

Il corsetto di pelle di 0770

La nuova svolta di stile di Elodie

Per completare il tutto la cantante ha scelto dei leggings in verde lime e ha poi tenuto i capelli lunghi e ondulati legati con le mani. Non è la prima volta che Elodie si mostra in una versione tanto aggressiva, già nel video di Vertigine aveva spaziato tra total look di pelle e abiti a rete, lasciandosi immortalare anche con le mani legate dietro la schiena. Chi è la responsabile dell'ennesima svolta di stile di Elodie? Ramona Tabita, la stylist che la segue da anni e che sembra non sbagliare un colpo. Del resto, l'ex cantante di Amici è così bella che può permettersi ogni tipo di sperimentazione: quale sarà il suo prossimo look?