Elodie continua a spopolare con il suo splendore e con il suo fascino ogni volta che appare in pubblico e, sebbene non abbia ancora lanciato nessuna hit per l'estate 2021, è una delle indiscusse protagoniste della bella stagione. Sarà presto tra le concorrenti di Celebrity Hunted, dove sfoggerà solo outfit total black da dark lady, e, a giudicare dai numerosi video in cui ha documentato delle inedite lezioni di danza, ha qualche progetto super sensuale da realizzare. Nell'attesa di scoprire cosa riserverà ai fan nelle prossime settimane, ci si può "accontentare" di scoprire il suo nuovo hair look per l'estate. La cantante ha detto definitivamente addio al biondo e al pixie cut, ora è mora e sfoggia un taglio super trendy.

Elodie ha di nuovo i capelli lunghi

L'avevamo lasciata qualche settimana fa in versione Beyoncé (ma col caschetto) e oggi la ritroviamo più glamour che mai con una nuova acconciatura. Elodie è diventata testimonial di Versace, Maison che l'ha spesso scelta come musa, e ne ha approfittato per rivelare l'hair look da imitare durante l'estate. Ha detto definitivamente addio al biondo e ai tagli cortissimi che sfoggiava fino a qualche tempo fa, ora è tornata al suo colore naturale, il castano scuro, ed è passata a un long bob super trendy. I capelli le arrivano poco sopra al seno, li porta lisci ma con le punte leggermente girate in pieno stile anni '90 e usa le mollettine, uno degli accessori must-have del momento.

in foto: Elodie con i capelli lunghi e scuri

A chi sta bene il long bob di Elodie

La bellezza è sempre stato il tratto distintivo di Elodie ed è chiaro che starebbe bene con qualsiasi acconciatura, anche quelle più audaci ed estreme. Le "comuni mortali" che vogliono ispirarsi al suo hair look per l'estate, però, farebbero bene a sapere che il long bob è estremamente versatile e, a seconda delle caratteristiche del proprio viso, si può puntare su dei dettagli differenti. Chi ha un naso piccolo può portarlo riccio, chi vuole dare un po' di volume alla chioma deve preferire un caschetto scalato, chi ha un viso tondo può optare per delle pieghe lisce, mentre, in caso di lineamenti squadrati, è preferibile la fila laterale. Insomma, il long bob è il taglio evergreen che sta bene praticamente a tutte. A questo punto, dunque, non resta che ispirarsi a Elodie.