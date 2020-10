Dopo il successo raggiunto la scorsa estate con "Ciclone" e "Guaranà", Elodie è tornata sulla cresta dell'onda con un nuovo singolo realizzato in coppia con Carl Brave. Si chiama "Parli Parli" e nel testo si scimmiottano le coppie che per tenere viva la loro relazione passano ore e ore a telefono. Nelle ultime ore è stato rilasciato anche il video della hit e ad attirare le attenzioni non poteva che essere la cantante, che per l'occasione è apparsa più glamour che mai tra paillettes scintillanti, tubini aderenti e accessori griffati. Ancora una volta ha dimostrato di non essere solo un'artista talentuosa ma anche un'indiscussa icona di stile. Chi ha curato i suoi outfit? Ramona Tabita, una delle stylist più amate e richieste dalle star, che ha saputo esaltare l'innata sensualità dell'ex concorrente di Amici.

Elodie in camicia da notte ma con gli orecchini scintillanti

Il video di "Parli Parli" si apre con Elodie stesa nel letto e con il telefono tra le mani mentre parla con Carl Brave, il cui stile è stato curato da Etro. Il look "da notte" dell'artista è più sexy che mai, è caratterizzato da una camicia da notte in pizzo azzurro con le spalline sottili e la scollatura profonda, alla quale è stata abbinata una vestaglia di seta sui toni del verde, un modello lungo fino ai piedi, leggermente trasparente e con le maniche ampie.

La cosa particolare è che ha già il trucco curato nei minimi dettagli (a realizzarlo è stato MrDaniel MakeUp) e un'acconciatura impeccabile con i capelli corti e scuri decorati con una serie di mollettine brillantinate a forma di stelle e di luna. Non sono mancati gli orecchini scintillanti, si tratta di una coppia bijou in argento e cristalli firmata Alcoolique a forma di mezza luna. Il loro prezzo? 35 euro. Per la scena in cui è apparsa nuda in vasca da bagno, invece, ha preferito il set Ariel sempre di Alcoolique con orecchini e cerchietto decorati con perle e conchiglie.

I look griffati di Elodie

Successivamente Elodie passa ai look griffati: il primo è firmato Jacquemus ed è iperfemminile. La cantante ha infatti indossato un pencil dress color panna, per la precisione il modello La robe Valerie da 745 euro, ovvero un tubino aderente lungo fin sotto al ginocchio con un corpetto con reggiseno a vista incorporato che le ha esaltato il décolleté. Poco dopo è passata a qualcosa di più scintillante, un completo tempestato di paillettes nere e cristalli di N.21 con gonna a matita a vita alta e reggiseno con le spalline gold a contrasto. Insomma, Elodie, in collaborazione con la stylist Ramona Tabita, è riuscita ancora una volta a esaltare la sua bellezza e il suo animo glamour. In quante si ispireranno ai suoi look per l'inverno 2020?