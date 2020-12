I capelli afro stile Donna Summer, il glitter sugli occhi e le note di "Words don't come easy" in sottofondo: la cantante Elodie nelle ultime Stories di Instagram fa un salto nel tempo, riportandoci dritti agli anni Ottanta. Alle sue spalle la tv mostra un'immagine colorata con la scritta "Ricordando gli anni 80" e infatti nel breve video Elodie canticchia i versi di un famoso brano del 1982 di F. R. David, Words. La chioma sfoggiata sui social è l'anticipo di un cambio look per l'arrivo del nuovo anno?

Il "trucco" dietro al look anni Ottanta di Elodie

Guardando con più attenzione, si scopre il "trucco": la vaporosa chioma di ricci afro che mostra nelle Stories potrebbe essere una parrucca. Un gioco divertente, forse, per una serata musicale in casa. Il glitter sulle palpebre invece è certamente un filtro di Instagram ispirato proprio all'epoca d'oro della disco-music. Un altro dettaglio sembra confermare il fatto che la nuova chioma sia in realtà una parrucca: nelle stories successive vediamo di nuovo Elodie con il caschetto liscio sfoggiato questa estate, quando ha dato un taglio alle sue treccine. Con qualche variante di styling, la cantante ha mantenuto questo taglio liscio e corto per tutto l'autunno. Forse sui social sta facendo le prove per un cambio look? In quel caso, nessun momento sarebbe migliore dell'arrivo del 2021 per provare una novità.