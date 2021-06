Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di Damian Hurley, il giovane modello figlio di Elizabeth Hurley e Steve Bing che ha conquistato tutti con il suo stile androgino. Ha un fisico asciutto, i lineamenti delicati e può essere considerato il simbolo della bellezza genderless. Nelle ultime ore ad attirare le attenzioni del pubblico non è stato uno shooting fotografico o un successo professionale, quanto piuttosto la giornata passata in compagnia della madre attrice e top model. I due non hanno esitato a immortalarsi fianco a fianco e, oltre a dimostrare di essere uniti e affiatati, hanno anche messo in mostra l'incredibile somiglianza che li accomuna.

I look "bucolici" di Liz e Damian

Elizabeth Hurley ha sempre incantato i fan con le sue innumerevoli foto in bikini, ogni volta che ha posato in costume di fronte la macchina da presa ha dimostrato di non sentire affatto il peso dell'età che avanza. A 55 anni, infatti, vanta ancora il corpo di una ragazzina. Di recente, però, si è lasciata immortalare in un'inedita versione "campagnola" durante una giornata passata tra i boschi con il figlio Damian. La modella ha indossato un maxi abito a balze ricoperto di fiori e ha deciso di camminare sul prato a piedi nudi, il figlio 19enne ha invece preferito un look safari con pantaloni di lino color sabbia e maglione abbinato.

Damian Hurley è bellissimo come la mamma

Mamma e figlio non hanno esitato a dare il via alla loro estate posando fianco a fianco sorridenti e affiatati, a prova del fatto che condividono un rapporto profondissimo. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sono bellissimi e si somigliano così tanto da poter essere tranquillamente considerati fratelli. Insomma, a quanto pare Damian ha ereditato fascino e splendore proprio dalla mamma: sarà stata lei a spingerlo a seguire le sue orme nella moda? L'unica cosa certa è che sarebbe meraviglioso vederli lavorare insieme un giorno.