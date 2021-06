Bellezza androgina, fascino mozzafiato, penetranti occhi azzurri: Damian Hurley è il "golden boy" del mondo della moda. Sebbene sia diventato famoso grazie al suo cognome noto, è infatti il figlio di Elizabeth Hurley e Steve Bing, ha dimostrato di avere talento da vendere nei panni di modello. Somiglia in modo impressionante alla mamma, ama fotografarsi a petto nudo, alle sue spalle ha già moltissimi successi, primo tra tutti lo shooting fashion realizzato al fianco di Irina Shayk, e vanta un profilo Instagram da oltre 100mila followers. Insomma, Damian sembra essere destinato a diventare un'icona di bellezza genderless, di certo nei prossimi anni continueremo a sentir parlare di lui.

Chi è Damian Hurley

Damian Hurley è nato a Londra nel 2002, è il figlio di Elizabeth Hurley e Steve Bing e alle sue spalle ha una storia familiare non troppo convenzionale. Il padre inizialmente non voleva riconoscerlo ma fu costretto a farlo dopo essersi sottoposto a un test del Dna, nel giugno del 2020, poi, è morto suicida a Los Angeles. Complice la carriera di successo della mamma, Damian ha dei padrini famosissimi, ovvero Hugh Grant, David Beckham, Elton John e Denis Leary. È cresciuto a stretto contatto con il mondo dello spettacolo ed è per questo che fin da piccolo ha lavorato tra tv e servizi fotografici: ha recitato in alcune serie, ha partecipato a dei reality e a 18 anni ha trovato la sua strada nella moda. Risale al 2018 il suo primo contratto da modello con l'agenzia Tess Management e ad oggi viene considerato un'icona di stile genderless.

in foto: Damian, il figlio di Liz Hurley

Damian Hurley è il simbolo della rivoluzione genderless

Sarà perché somiglia in modo impressionante a Liz Hurley o perché è pienamente consapevole di vantare una bellezza mozzafiato, ma Damian ha sempre avuto le idee chiare sulla sua carriera: vuole seguire le orme della mamma nel mondo della moda. Non incarna il classico stereotipo dell'uomo macho e virile ma, nonostante ciò, viene considerato un'indiscussa icona di splendore. Fin dal suo primo shooting fotografico ha rivoluzionato le regole fashion, incantando tutti con la sua bellezza androgina e rendendo la sua ambiguità un punto di forza. Ha dei profondi e penetranti occhi azzurri, porta i capelli lunghi e fluenti, vanta dei lineamenti incredibilmente delicati e un fisico asciutto. Non ha forse tutte le carte in regola per diventare il simbolo della rivoluzione genderless?