Elisabetta Gregoraci presenta Jeannette: chi è la nanny di Nathan Falco Briatore Si chiama Jeannette Sumajit ma si fa chiamare “Thatu” ed è la nanny di Nathan Falco Briatore. Di recente è stata presentata sui social da Elisabetta Gregoraci, che ha approfittato del suo compleanno per organizzare una dolcissima festicciola in famiglia.

È ormai risaputo che le mamme star si affidino a delle nanny per riuscire a conciliare gli impegni lavorativi e familiari: così facendo sono certe di lasciare i loro figli in buone mani ogni volta che viaggiano in giro per il mondo alle prese con i più svariati eventi professionali. Dopo l'attenzione social suscitata da tata Rosalba, colei che negli ultimi anni si è occupata di Leone e Vittoria e che da pochissimo ha abbandonato casa Ferragnez, nelle ultime ore a essere finita su Instagram è stata Jeannette Sumajit detta "Thatu". Sebbene il suo nome non sia noto al grande pubblico, in molti saranno lieti di sapere che è una delle persone più importanti della vita di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, il motivo? È la nanny di Nathan Falco Briatore.

Chi è tata Jeannette Sumajit detta "Thatu"

Si chiama Jeannette Sumajit ma si fa chiamare "Thatu", ha appena compiuto 50 anni, vive a Montecarlo ed è la nanny di Nathan Falco Briatore. Su lei non si sa molto ma spulciando il suo profilo social si scopre che segue il piccolo di casa Briatore da anni, tanto da non poter fare a meno di documentare con foto e video tutte le sue vacanze e i suoi traguardi. Thatu si prende cura di Nathan quotidianamente, è stata proprio lei a rimanere a casa con il bambino nel momento in cui mamma Elisabetta ha passato diversi mesi nella casa del Grande Fatello Vip. Nonostante i doveri della sua vita di nanny, essere a contatto con il mondo delle star la rende davvero felice, basti pensare al fatto che durante la recente vacanza in Sardegna ha avuto l'opportunità di conoscere Chiara Ferragni, non pensandoci su due volte a scattarsi una foto con le e con la sua "datrice di lavoro" Elisabetta Gregoraci.

La festa di compleanno organizzata da Elisabetta Gragoraci

Il più grande talento di Jeannette? È la regina delle trecce e delle acconciature elaborate, basti pensare al fatto che lo scorso giugno ha premesso a Nathan di sfoggiare una originale pettinatura afro. Negli anni si è fatta amare per la sua semplicità e per la sua dolcezza e oggi è così legata al bimbo e alla sua famiglia che Elisabetta Gregoraci non ci ha pensato su due volte a organizzare una cenetta al ristorante per festeggiare il suo compleanno, regalandole anche una deliziosa torta al cioccolato. Dopo essere apparsa nelle Stories della showgirl, riuscirà a diventare una star come tata Rosalba?

