Elisabetta Gregoraci ha scatenato il caos nelle ultime ore sui social: ha lasciato tutti senza parole con alcuni commenti "al vetriolo" sugli ex compagni del Grande Fratello Vip, da Enock a Francesco Oppini, fino ad arrivare a Pierpaolo Pretelli. Inizialmente i fan hanno pensato che fosse successo qualcosa di così grave da averla spinta a rivelare tutta la verità, poi in serata è stata lei stessa a spiegare cosa era accaduto: si trattava di uno scherzo de Le Iene (che verrà trasmesso in tv nelle prossime settimane). Prima che tutto "andasse a rotoli" la showgirl si era concessa una mattinata in compagnia della sorella Marzia, documentando tutto su Instagram con tanto di look trendy e di lusso. A quanto pare l'ex gieffina non riesce proprio a fare a meno delle griffe neppure nella sua vita quotidiana.

Elisabetta Gregoraci con shorts di pelle e maxi anfibi

Nonostante fosse inconsapevole del fatto che sarebbe finita in tv, Elisabetta Gregoraci ha curato il look nei minimi dettagli, puntando ancora una volta sul lusso. Ha optato per il total black con un maglioncino scollato e aderente abbinato a degli shorts di pelle a vita alta firmati Philosophy di Lorenzo Serafini da 373 euro. Per completare il tutto ha scelto una cintura Gucci decorata con una maxi fibbia con l'iconica doppia G (790 euro), un paio di collant velati e degli anfibi stringati al ginocchio di Aquazzura, il modello Combat da 995 euro che aveva già sfoggiato qualche giorno fa per un servizio fotografico "casalingo". La showgirl si è immortalata allo specchio poco prima di uscire, dando prova di vantare un guardaroba casual super griffato.

La mantella sfoggiata dalla showgirl è più trendy che mai

Al di là dei bracciali d'oro e diamanti a cui non rinuncia mai, la vera chicca dell'outfit della Gregoraci è stata la cappa usata come soprabito. Elisabetta ne ha scelta una davvero lussuosa firmata Gucci: è di lana, decorata con la stampa jacquard simbolo della Maison, ha le maniche ampie e un unico bottone all'altezza del collo. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.980 euro. Sebbene non tutte potranno permettersi un capo tanto costoso, è chiaro che la cappa è destinata a diventare il must-have della prossima primavera. In quante seguiranno l'esempio delle Gregoraci, dicendo addio ai cappottini e ai soprabiti tradizionali per dare spazio a delle mantelle? L'effetto glamour è assicurato, basta guardare il total look della showgirl