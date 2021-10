Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore, mamma e figlio indossano sneakers coordinate da mille euro Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco Briatore condividono un rapporto davvero speciale e non sorprende che spesso amino sfoggiare degli accessori coordinati. Di recente, ad esempio, hanno indossato delle sneakers dello stesso brand ma in quanti conoscono il loro prezzo da capogiro?

Elisabetta Gregoraci si è presa una breve pausa dal lavoro: ha approfittato del ponte dell'1 novembre per volare a Dubai e godersi qualche giornata di totale relax tra tintarella e location iper moderne. Naturalmente non ha potuto fare a meno di documentare la partenza sui social, dove si è mostrata felicissima a bordo del suo jet privato. Chi la accompagna in questa esclusiva vacanza autunnale? Il figlio Nathan Falco Briatore, con il quale condivide un legame davvero speciale. I due sono così uniti da indossare anche degli accessori coordinati ma in quanti conoscono il loro prezzo?

Le sneakers con i lacci fluo di Nathan Falco Briatore

Poco dopo essere partita alla volta di Dubai Elisabetta Gregoraci ha mostrato un dettaglio molto originale del suo outfit: ha indossato delle scarpe coordinate a quelle del figlio Nathan Falco. Sebbene a primo impatto si viene colpiti dai loro colori opposti, in verità sono dello stesso brand e a dimostralo è la targhetta logata "a vista" agganciata ai lacci. Si tratta di sneakers firmate Off-White, il marchio di Virgil Abloh, anche se i modelli scelti da mamma e figlio sono differenti. Nathan ha indossato le Off-Court 3.0 a stivaletto in bianco e celeste ma con i lacci arancioni fluo, hanno la suola in gomma, il logo stampato sui lati e il sigillo iconico a fantasia. Il loro prezzo? Sul web vengono vendute a 565 euro.

Le sneakers Off–White di Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci con le sneakers total white

La Gregoraci ha invece indossato delle sneakers Off-White in bianco, per la precisione il modello Out Of Office OOO. Hanno la punta rotonda e con dei mini fori, l'applicazione con logo sulla linguetta, una leggera imbottitura nella caviglia e una stampa con slogan sulla parte laterale. Il loro prezzo è di 395 euro che, sommato al valore delle scarpe di Nathan, arriva a una cifra pari a 960 euro. Queste non sono le prime calzature firmate dall'iconico brand indossate da Elisabetta, già in passato ne aveva mostrate alcune diverse ma sempre in total white sui social e anche in quel caso non erano propriamente economiche. In quanti prenderanno ispirazione da lei e sfoggeranno degli accessori coordinati a quelli del proprio figlio?

