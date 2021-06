Con l'estate alle porte Elisabetta Canalis ha lasciato Los Angeles ed è tornata in Italia con la figlia Skyler Eva. Oltre a rivedere gli amici, i parenti e le persone care, ha anche fatto visita al parrucchiere di fiducia, così da portare un tocco di novità alla sua immagine. Solo qualche tempo fa aveva sconvolto i fan con una chioma biondissima ma, dopo aver spiegato che si trattava di un errore, era tornata mora con l'aiuto del colorist Niky Epi, colui che da anni si occupa dei suoi capelli. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora ma la cosa particolare è che ha documentato l'intera trasformazione sui social, non avendo paura di immortalarsi prima e dopo la drastica rivoluzione.

Il nuovo look di Elisabetta Canalis

È ormai risaputo che Elisabetta Canalis si lascia toccare i capelli solo dal suo hairstylist italiano Niky Epi, non a caso ha approfittato del rientro a Milano per cambiare look in modo drastico. Ha documentato la trasformazione con un breve video social, nel quale non ha avuto paura di mostrarsi prima e dopo l'intervento del parrucchiere. Inizialmente è apparsa con la chioma sfatta e spettinata, delle sfumature sui toni dell'arancione sulle lunghezze e la ricrescita scura a contrasto, al termine della clip, invece, sembra essere un'altra persona. Il nuovo look con i colpi di luce biondi e la piega beach waves è riuscita a esaltare al massimo la sua bellezza.

Cos'è il trattamento face framing

Come ha fatto a schiarire i capelli in modo tanto naturale? Elisabetta Canalis si è servita del trattamento “face framing”, una nuova tecnica di schiaritura che si rivelerà perfetta per dare luce alla chioma in vista dell'estate. Niky Epi ha definito il trattamento “Smokeyblonde shatush" ed è una sorta di contouring del capello capace di creare una via i mezzo tra il castano naturale e il biondo bombshell. Le sfumature in nuance biondo miele caramellato sono state posizionate ad hoc intorno al viso, così da incorniciarlo, mentre le scalature sono state calibrate sui lineamenti e sull'incarnato. Il risultato? Un look sunkissed su misura che è riuscito a esaltare ancora di più il naturale splendore dell'ex velina.