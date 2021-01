È da ormai quasi un anno che Elisabetta Canalis non torna in Italia, a causa dell'emergenza Coronavirus è stata costretta a rimanere in America, per la precisione a Los Angeles, dove vive con il marito e la figlia Skyler Eve. La Sardegna e i genitori, però, le mancano molto e non di rado sui social dichiara che, non appena sarà possibile, non ci penserà due volte a volare in Italia. Un'altra persona che incontrerà nel momento in cui rientrerà nel nostro paese? Il suo parrucchiere di fiducia Niky Epi, al quale da sempre affida la sua immagine. Questa volta, però, quest'ultimo non dovrà fare nessuna messa in piega particolare e nessun taglio estremo, avrà semplicemente il compito di correggere un "errore", visto che l'hairstylist statunitense a cui si è rivolta l'ex velina le ha schiarito un po' troppo i capelli.

L'ex velina non voleva diventare bionda

Lo scorso dicembre Elisabetta Canalis aveva sconvolto tutti con il suo "colpo di testa" estremo, apparendo sui social con degli inediti capelli biondiapparendo sui social con degli inediti capelli biondi. Sebbene le stessero benissimo, in molti trovarono la cosa insolita, visto che fin dagli esordi a contraddistinguerla era sempre stata la chioma castana (non a caso divenne famosa come la "velina mora" di Striscia La Notizia). Le critiche nei suoi confronti non sono mancate ma, se in un primo momento la modella ha preferito non reagire alle polemiche, oggi ha spiegato la verità nascosta dietro quel cambio look drastico. In alcune Stories condivise su Instagram ha spiegato che non aveva alcuna intenzione di rivoluzionare la sua immagine in modo simile, si è trattato semplicemente di un errore.

in foto: La Canalis con il nuovo look

Il parrucchiere di fiducia di Elisabetta Canalis è italiano

"Cos’è tutta questa bionditudine?" è una delle domande che i fan hanno rivolto più spesso a Elisabetta Canalis nell'ultimo mese. Stanca delle critiche, l'ex velina mora ha voluto chiarire una volta e per tutte la questione.

in foto: Con i capelli naturali

Le sue parole sono state: “E’ una domanda che mi avete fatto in tanti. Il mio colore è frutto di un errore che alla fine non mi andava di correggere. Lo farò appena arrivo a Milano, fino a quel giorno li terrò così, a mo’ di fioretto. Non vedo l’ora di tornare in Italia e rivedere la mia famiglia, gli amici e le persone con cui lavoro”. Sarà il parrucchiere e amico Niky Epi a farla tornare più scura, è lui che da anni si occupa del suo colore di capelli, dunque di sicuro saprà cosa fare per correggere il piccolo inconveniente. Insomma, la chioma bionda della Canalis ha le ore contate, presto ritornerà alle "origini" e sarà più felice che mai.