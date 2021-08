Elisabetta Canalis e mamma Bruna: quando la bellezza è un affare di famiglia Elisabetta Canalis è legatissima a sua mamma Bruna e appena possibile cercano di riunirsi: una vive in Sardegna, l’altra a Los Angeles. Qui l’ex velina ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri e hanno una figlia, Skyler Eva. Mamma e figlia sono entrambe donne bellissime: la loro somiglianza è incredibile.

A cura di Giusy Dente

Bruna, mamma di Elisabetta Canalis

La signora Bruna è la mamma di Elisabetta Canalis e le due sono legatissime, oltre a somigliarsi molto. Purtroppo vivono lontane, da quando l'ex velina si è trasferita negli Stati Uniti. La pandemia ha reso tutto più difficile, per molto tempo non hanno potuto vedersi a causa delle restrizioni, ma sono riuscite a riabbracciarsi appena è stato possibile, con grande gioia anche della piccola Skyler Eva, la figlia della showgirl.

Elisabetta e mamma Bruna: bellissime e molto unite

Dopo le chiacchieratissime relazioni con Christian Vieri e George Clooney, Elisabetta Canalis ha trovato la stabilità sentimentale che cercava. Nel 2014 ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri e la coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata l'anno successivo a Los Angeles, dove la famiglia risiede. In quell'occasione accanto all'amatissima ex velina c'era sua mamma Bruna, volata appositamente oltreoceano per assisterla negli ultimi giorni della gravidanza.

Elisabetta Canalis e mamma Bruna

In occasione della festa della Donna, l'anno scorso la showgirl le ha rivolto un pensiero affettuoso, ringraziandola per tutti i suoi insegnamenti: "È grazie ad una donna come mia madre che sono oggi una persona libera ed indipendente. È avendo visto mia mamma andare ad insegnare al mattino dopo aver messo in moto tutta la famiglia, che ho capito quanto il lavoro ci renda indipendenti e sicure". Le due sono infatti molto legate e cercano di riunirsi appena possibile, anche perché la piccola Skyler è innamoratissima della nonna: "Non fa che abbracciarla e dirle che la ama" ha scritto su Instagram, immortalando un loro momento insieme.

Elisabetta Canalis e mamma Bruna

Elisabetta torna spesso in Sardegna, a Sassari, dove sua mamma vive. Suo padre Cesare, invece, è venuto a mancare nel 2017 all’età di 78 anni a causa di un ictus. Era un uomo molto conosciuto in città, perché aveva lavorato per anni presso la Clinica radiologica dell’università. "Nel sorriso di Skyler mamma dice di vedere il tuo" ha scritto la showgirl in un post commemorativo su Instagram.