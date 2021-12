Elisabetta Canalis con la scollatura sul fondoschiena: è sua la tutina più sexy dell’inverno Elisabetta Canalis ha organizzato una serata speciale in un ranch di West Hollywood e per l’occasione ha osato con un look iper sensuale. Ha indossato una jumpsuit total black con una scollatura così profonda da rivelare quasi il fondoschiena.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis vive stabilmente in California con la famiglia al completo e sui social documenta la sua quotidianità fatta di impegni lavorativi, allenamenti intensi e dolci momenti con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. In quella parte del mondo attualmente è estate, dunque, complici le temperature miti, sembra che l'ex velina sia perennemente in vacanza. Dopo essersi immortalata in bikini e pantaloni strappati, suscitando l'invidia dei fan italiani, questa volta ha pensato bene di osare in fatto di sensualità. La sua jumpsuit non è forse il capo più provocante di stagione?

Elisabetta Canalis con la tutina Tom Ford

La jumpsuit di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha organizzato una serata speciale in un ranch di West Hollywood, dove in compagnia delle amiche si è data al rodeo con tanto di toro meccanico. Ha documentato i preparativi sui social, immortalandosi prima tra le "grinfie" del truccatore, poi a opera terminata. Al di là del make-up impeccabile, a fare scalpore è stato il suo outfit. L'ex velina ha sfoggiato una jumpsuit nera firmata Tom Ford, un modello con pantaloni aderenti, collo alto e maniche lunghe. Vista frontalmente sembra avere dei tagli cut-out sui fianchi, ma la verità è che nasconde un dettaglio iper sensuale: una scollatura sulla schiena così profonda da lasciare intravedere quasi il lato b. Il suo prezzo? 3.450 dollari (ovvero poco più di 3.000 euro).

La jumpsuit di Tom Ford

La scollatura sulla schiena è il must-have del momento

Non è la prima volta che le star sfoggiano un capo tanto audace: prima di Elisabetta Canalis lo aveva già fatto Ilary Blasi, anche se aveva preferito un abito lungo (sempre in total black) piuttosto che una jumpsuit. Il trend dell'inverno 2022 sembra dunque essere chiaro: la scollatura classica non va più di moda, per essere trendy bisogna lasciare la schiena nuda. Certo, non sarà l'ideale per combattere il freddo, ma l'effetto provocante è assicurato (a patto che si rimanga in un luogo caldo e chiuso). In quante prenderanno ispirazione dalle due star della tv italiana durante le prossime feste?