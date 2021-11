10 elettrodomestici per asciugare velocemente il bucato nei mesi invernali Con l’arrivo dell’autunno e l’avvicinarsi dei mesi invernali, con la pioggia e il cattivo tempo, sopraggiungono anche i primi problemi con l’organizzazione del bucato. Per asciugare i capi in maniera facile e veloce è possibile fare riferimento a una serie di elettrodomestici utili: ecco i migliori da acquistare su Amazon.

Per asciugare il bucato più rapidamente durante i mesi invernali è importante considerare una serie di elettrodomestici pensati per facilitare le operazioni di lavaggio, asciugatura e stiratura dei capi.

Stiamo parlando di asciugatrici o lavasciuga di ultima generazione, ma anche di asciugatrici portatili, deumidificatori, asciugabiancheria elettrici e altri elettrodomestici dotati di funzionalità e tecnologie all'avanguardia che coniugano buone performance a costi contenuti.

Quando i mesi autunnali e invernali ci costringono a fare i conti con vestiti umidi e capi che si accumulano, ci vengono in aiuto questi elettrodomestici che minimizzano i consumi e permettono una facile gestione del bucato. Ecco una selezione dei migliori prodotti per asciugare velocemente il bucato quando piove.

1. Asciugatrice Electrolux 8 kg

Grazie alla tecnologia sostenibile SimpiCare, questa asciugatrice proposta da Electrolux asciuga gli indumenti a basse temperature, preservando la qualità dei tessuti. Tra gli elettrodomestici che aiutano ad asciugare più velocemente il bucato nei mesi invernali, infatti, questa asciugatrice ha un'elevata efficienza energetica, il che assicura consumi ridotti.

Lo sportello è reversibile e la maniglia si istalla su due posizioni diverse: questo rende l'istallazione dell'elettrodomestico più facile e flessibile. Tra i vari programmi integrati c'è anche la funzione di partenza ritardata.

2. Asciugatrice salvaspazio Candy Smart 7 kg

Per chi necessita di un elettrodomestico salvaspazio ma funzionale e performante, questa asciugatrice slim della Candy è la soluzione giusta. Compatta e facile da utilizzare, è dotata di connettività wi-fi in modo da gestire facilmente l'elettrodomestico dal proprio smartphone.

Grazie alla funzione Super Easy Iron, inoltre, questa asciugatrice è in grado di rilevare il grado di umidità per fare in modo che il bucato sia perfettamente asciutto e con la minore presenza di pieghe. Tra le altre funzionalità anche la presenza di una serie di cicli rapidi dai 30 ai 90 minuti.

3. Asciugatrice Crystal EcoDry Samsung 8 kg

Ideale non solo per asciugare gli indumenti in tempi brevi ma anche per eliminare rapidamente le pieghe dai vestiti e ridurre i tempi di stiratura, questa asciugatrice della Samsung da 8 kg garantisce anche un'ampia scelta di programmi di asciugatura.

Grazie alla tecnologia Optimal Dry con 3 sensori di monitoraggio dell'umidità, i tempi di asciugatura sono regolati e ottimizzati per ottenere i risultati migliori. Classe energetica A+++ e sistema di filtraggio 2 in 1 per una facile manutenzione.

4. Lavasciuga LG 8/5 kg

La lavasciuga è un altro elettrodomestico da valutare per combinare la funzione lavaggio a quello dell'asciugatura, per una pulizia del bucato completa. Questa lavasciuga LG si contraddistingue per la funzione di intelligenza artificiale AI DD che non solo rileva il peso del carico ma identifica anche la tipologia di tessuti.

Grazie al programma Allergy Care elimina circa il 99,9% degli acari della polvere, mentre il motore inverter garantisce prestazioni ottimali con un'elevata riduzione del rumore.

Si tratta di un elettrodomestico smart, con connettività wi-fi, facile da gestire anche da remoto con il proprio smartphone.

5. Candy Rapidò lavasciuga 9/6 kg

La lavasciuga smart Candy Rapidò è un'ottima alternativa per chi vuole lavare e asciugare rapidamente il bucato, grazie anche a una capacità di carico di 9/6 kg. Con 7 programmi di lavaggio rapido e 3 programmi di asciugatura veloce, si contraddistingue anche per essere smart, ossia facilmente gestibile tramite smartphone anche fuori casa.

La funzione vapore assicura una riduzione dell'80% delle pieghe, mentre la classe di efficienza energetica elevata garantisce una riduzione di oltre il 50% dei consumi. L'oblò, infine, è grande e pratico, per un comodo utilizzo dell'elettrodomestico.

6. Asciugatrice portatile Xsquo Useful Tech

Per chi non vuole acquistare un elettrodomestico fisso ma necessita di uno strumento più funzionale e pratico, è possibile far riferimento all'asciugatrice portatile di Xsqui Useful Tech. Stiamo parlando di un'alternativa comoda e intelligente per asciugare velocemente il bucato nei mesi invernali.

Dotata di tecnologia Secamatic Turbo Plus, asciuga gli indumenti senza attrito, in modo da evitare che si rovinino o deformino. Il getto d'aria calda che raggiunge i 65 gradi, inoltre, ha anche la capacità di eliminare germi e batteri. Ideale per i soggetti allergici, dunque, ha una potenza complessiva di 1000 watt.

7. Scalda salviette elettrico Cecotec

Tra i metodi per asciugare il bucato quando piove c'è anche da valutare l'opzione termoarredi e, nello specifico, lo scalda salviette elettrico della Cecotec. Con una potenza di 450 watt, non solo riscalda l'ambiente ma si rivela un ottimo alleato per asciugare il bucato umido.

Dotato di protezione contro il surriscaldamento e di due modalità diverse di funzionamento: riscaldamento continuo o modalità asciugamani 2 ore, ha anche uno schermo a LED ideale per controllare il livello di temperatura dell'ambiente.

8. Asciugabiancheria elettrico Klarestein

Una soluzione alternativa per ovviare il problema della biancheria umida nei mesi invernali può essere rappresentata dall'asciugabiancheria elettrico di Klarstein, con un cestello capace di contenere fino a 50 litri di biancheria.

Con una potenza di 820 watt e pannello di comando touch per una gestione pratica dell'elettrodomestico, ha anche tre programmi di asciugatura per diversi tessuti con l'elemento riscaldante silenzioso che non si serve della forza centrifuga. Il design, infine, è essenziale e salvaspazio.

9. Deumidificatore Pro Breeze

Il deumidificatore è un elettrodomestico utile non solo per asciugare facilmente il bucato ma anche per prevenire la muffa. Questo proposto da Pro Breeze è uno dei più recensiti e apprezzati su Amazon, grazie a un ampio serbatoio d'acqua di 1,8 lt e il timer incorporato; oltre all'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Assicura una rimozione di circa 12 lt di acqua al giorno contro umidità e muffa ed è dotato anche di schermo a LED ottimo per gestire le modalità di deumidificazione: automatica, continua e sleep.

10. Manichino per asciugatura e stiratura verticale Ufesa

Ultimo prodotto della nostra selezione è il manichino Ufesa per l'asciugatura e stiratura in verticale. Pensato principalmente per le camicie, si regola facilmente su diverse taglie: dalla S alla XXL. Grazie a una potenza di 1200 watt, asciuga velocemente i capi, elimina le pieghe e deodora velocemente.

Dotato di timer fino a 3 ore, si contraddistingue per una clip di peso capace di adattare perfettamente la camicia alla gruccia per un'asciugatura e stiratura perfette. Facile da montare, veloce e salvaspazio.