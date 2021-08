Elettra Lamborghini in costume risponde alle critiche sul lato B: “È vero come me” Non è la prima volta che Elettra Lamborghini si trova a rispondere alle accuse di aver “ritoccato” chirurgicamente i glutei. Questa estate lo fa in un modo che non lascia spazio ai dubbi: una foto scattata in vacanza a Montecarlo in cui è di schiena, pronta a tuffarsi, con un costume intero bianco sgambatissimo.

A cura di Beatrice Manca

Elettra Lamborghini si sta godendo l'estate: dopo un viaggio a Ibiza insieme al marito Afrojack adesso si trova a Montecarlo insieme agli amici, per godersi le ultime settimane d'agosto in totale relax. Sui social ha mostrato con orgoglio alcuni sui scatti in bikini: la cantante ed ereditiera non ha mai nascosto le sue forme generose, anzi, ci ha sempre scherzato su con l'ironia che la contraddistingue. Con l'ultima foto ha voluto rispondere a tutti quelli che negli anni hanno insinuato che il suo lato B fosse stato "ritoccato" da un chirurgo per renderlo più generoso: "È vero come me".

Elettra Lamborghini è rifatta?

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini parla apertamente del suo fondoschiena, reso inconfondibile da quel tatuaggio leopardato che è diventato il suo marchio di fabbrica. I glutei così pieni e torniti avevano attirato però i sospetti di un ritocco chirurgico. Già lo scorso marzo l'ereditiera aveva smentito tutto con una foto su Instagram: niente plastica, è naturale al 100%. Con l'irriverenza e l'esuberanza che la contraddistingue, non ha mai avuto paura di mostrare le sue curve con pantaloni da rodeo e spacchi vertiginosi.

Elettra Lamborghini con il costume bianco sgambato

Adesso la cantante lo ribadisce di nuovo e lo fa in un modo tale da non lasciare dubbi. Durante le sue vacanze a Montecarlo ha postato una foto che la ritrae di schiena, in procinto di tuffarsi nell'acqua cristallina, mentre indossa un costume intero bianco con la schiena scollata. Il costume è sgambatissimo, in pieno stile anni Ottanta, e mette bene in risalto le sue curve. A proposito delle quali, ribadisce: "Mi culo es verdadero como yo” che possiamo tradurre garbatamente come "Il mio lato B è vero come me". Insomma, niente giri di parole!