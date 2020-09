Tutto sembra essere pronto per il matrimonio dell'anno, quello di Elettra Lamborghini e Afrojack, che verrà celebrato il prossimo 26 settembre davanti a un centinaio di invitati. La cantante, che ha rinunciato al ricevimento in grande a causa dell'emergenza Coronavirus, sta definendo gli ultimi dettagli della cerimonia. Ieri ha incontrato Enzo Miccio per stabilire quale abito da sposa indossare, ne aveva scelti infatti diversi modelli in atelier, mentre oggi ha fatto visita al flower design e al parrucchiere. Nessuno, però, si sarebbe mai aspettato che avrebbe cambiato look in modo drastico a pochi giorni dalle nozze. Elettra, però, si sa, sa sempre sorprendere i fan e ha approfittato del grande evento per "darci un taglio".

Il nuovo taglio di Elettra Lamborghini

La popstar aveva insospettito i fan questa mattina dopo aver condiviso una foto shock. Al motto di "Non mi piacciono più i capelli lunghi" scritto nella didascalia, aveva immortalato una ciocca di capelli tagliata sul palmo sua mano. Durante le ore successive non è mai apparsa in primo piano nelle Stories, lasciando un pizzico di mistero sulla questione. Negli ultimi minuti, però, è tornata sui social e lo ha fatto con un taglio nuovo. La Lamborghini è rimasta fedele al long bob ma lo ha accorciato, eliminando le punte rovinate. Lo ha poi tenuto leggermente ondulato, così da aggiungere un tocco sbarazzino al look. Insomma, a quanto pare Elettra ha rivoluzionato il suo stile: se fino allo scorso anno sembrava non poter fare a meno della chioma lunghissima, ora preferisce il caschetto. Nel giorno del matrimonio avrà dunque i capelli corti: li porterà sciolti o raccolti in un'elegante acconciatura?