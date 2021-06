Gran finale per l'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tra i naufraghi in Honduras alla fine ha trionfato lo youtuber Awed. Ma ad attirare l'attenzione del pubblico a casa sono stati soprattutto i vip in studio e i loro look: la padrona di casa, Ilary Blasi, ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito a sirena. Non è stata da meno la spumeggiante Elettra Lamborghini, con un abito da sera arancio brillante con maxi spacco. Dopo i minidress sensuali e l'elegante tailleur pantalone bianco, la cantante ereditiera ha deciso di concludere il suo percorso con un abito da vera diva.

L'abito lungo arancione di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si è unita al cast dell'Isola dei Famosi in leggero ritardo per via del Covid, che l'ha costretta a casa per le prime puntate. In studio poi ha sfoggiato minidress colorati e abiti fascianti, perfetti per la sua esuberanza e per mettere in risalto le curve. Per il gran finale però ha voluto stupire il pubblico con un abito lungo da vera diva: un vestito arancio brillante lungo con le spalle drappeggiate e un maxi spacco laterale. Si tratta di un modello disegnato per lei del brand Alessandro Angelozzi Couture, specializzato in abiti da sposa e da cerimonia.

in foto: Elettra Lamborghini in Alessandro Angelozzi

Elettra Lamborghini ha giocato con lo spacco del vestito nel corso della puntata: sedendosi ha "svelato" il tatuaggio maculato che ha sulla coscia. Il colore dell'abito era perfetto per esaltare il suo incarnato abbronzato: la cantante ha abbinato un make up dai colori chiari e ha lasciato i capelli lisci, con una semplice riga al centro.

in foto: Il look di Elettra Lamborghini per la finale dell’Isola dei Famosi

I sandali con la catena d'oro di Elettra Lambroghini

L'abito è stato abbinato a un paio di scarpe molto preziose: dei sandali in vernice nera impreziositi da una massiccia catena dorata oche avvolge il piede fino alla caviglia. Un modello originale firmato Giuseppe Zanotti: sul sito web i sandali "Agata" sono in vendita alla cifra di 1.195 euro. Insomma, Elettra Lamborghini ha chiuso in grande stile: ora si gode il successo del suo ultimo singolo, Pistolero, e si prepara alle vacanze estive. "È stata una bellissima opportunità", ha scritto sui social, salutando i suoi compagni di viaggio.