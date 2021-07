Elena D’Amario al mare dopo Amici: i look estivi con bandana e cardigan di lusso come copricostume Elena D’Amario si sta godendo il meritato riposo dopo l’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi. La ballerina del programma si serve dei social per mostrarsi in versione balneare tra bikini micro, accessori trendy e cardigan usati come copricostume.

A cura di Valeria Paglionico

Elena D'Amario è stata una delle grandi protagoniste di Amici di Maria De Filippi 2021: dopo aver partecipato alla nona edizione del talent nei panni di concorrente, a partire dal 2015 è diventata ballerina professionista. Sono molti coloro che, incantati dalla sua bellezza e dal suo talento, non possono fare a meno di seguirla sui social. È proprio qui che sta documentando le vacanze estive, non esitando a mostrarsi in versione balneare. Tra bikini che rivelano gli addominali, accessori trendy e originali cardigan usati come copricostume, la ballerina ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare icona di stile.

I bikini per l'estate di Elena D'Amario

Come dimostrato già sul palcoscenico di Amici, Elena D'Amario vanta una forma fisica mozzafiato e, complice l'estate e le vacanze al mare, non esita a mettere in mostra la silhouette da urlo e gli addominali scolpiti. I costumi che predilige sono i due pezzi, da quelli in total white in pizzo Sangallo alle fasce, fino ad arrivare a quelli lurex con il reggiseno monospalla. Per quanto riguarda gli slip, spia tra tanga con i laccetti laterali e brasiliane super sgambate. La ballerina, inoltre, non ha potuto fare a meno di seguire il trend di stagione, quello dei bikini crochet, sfoggiando un adorabile capo all'uncinetto in total pink.

Elena D’Amario con il bikini lurex

Elena D'Amario veste griffata al mare

L'accessorio più originale sfoggiato dalla ballerina di Amici per una gita in barca? Un cardigan griffato usato al posto del copricostume. Si tratta del maglioncino multicolor con i bottoni frontali di Gucci, accessorio che sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.200 euro. Come completa i suoi look balneari? Con foulard portati come bandane, gonne-pareo a fiori, occhiali da sole scuri, maxi orecchini a cerchio in stile gitana e jeans oversize a vita alta. Insomma, Elena sembra essere desinata a diventare una vera e propria icona di stile: riuscirà a mostrare il suo talento come influencer oltre che come ballerina?

