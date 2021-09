Drusilla Gucci a Venezia: bianco e oro per la prima uscita di coppia con Francesco Chiofalo Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo hanno sfilato insieme sul red carpet della 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Elegantissimi, in total black lui e con un abito oro e bianco lei, hanno così ufficializzato la loro relazione.

A cura di Giusy Dente

Il Festival del Cinema di Venezia è un evento che richiama sul red carpet attori e registi, ma non solo. Quest'anno consistente è stata la presenza di influencer e star dei social, da Paola Turani a Khaby Lame, dall'Estetista Cinica a Valeria Angione. Erano presenti alla quinta giornata anche Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, che proprio in occasione dell'evento hanno ufficializzato la loro relazione. Per i due è stata la prima uscita di coppia, che certamente non dimenticheranno mai: hanno sfilato insieme sul red carpet della 78esima edizione della kermesse. Lui era presente anche lo scorso anno, anche se in quell'occasione ad accompagnarlo c'era l'ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi.

In queste settimane il gossip ha molto insistito sul flirt tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, ipotizzando che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice simpatia. Fino a questo momento nulla di ufficiale era trapelato, i due non avevano confermato la loro relazione, ma ora non ci sono più dubbi. L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi e l'ex protagonista di Temptation Island sono una coppia. Hanno preso parte insieme al Festival del Cinema di Venezia, sfilando sul red carpet davanti a fotografi e curiosi.

Drusilla Gucci è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell'omonima Maison. In occasione della 78esima edizione della kermesse cinematografica ha scelto un abito di Avaro Figlio, brand di moda creato da Dario Biglino & Sulabh Kalra. La creazione in questione fa parte della collezione Primavera/Estate 2020: è un lungo abito bianco monospalla con dettagli color oro. La 27enne ha scelto i gioielli di Fratelli Piccini per completare il suo look: collana e orecchini a forma di piuma, tempestati di diamanti. Look total black per Chiofalo, che mentre lo scorso anno aveva optato per camicia bianca e papillon stavolta ha lasciato la camicia nera leggermente sbottonata.