Cosa serve per fare Dolcetto o Scherzetto? 10 idee originali e golose per Halloween Dolcetto o scherzetto? È questa la frase che tutti i bambini mascherati reciteranno la notte di Halloween alla ricerca di un bottino goloso o, al contrario, per dover organizzare uno scherzo a chi di dolci non ne ha. Per prepararsi al meglio alla notte del 31 ottobre abbiamo stilato un elenco delle idee più particolari per fare o ricevere dolcetto o scherzetto a Halloween: vediamole tutte.

Nella notte di Halloween fare o ricevere dolcetto o scherzetto da bambini mascherati è ormai un'usanza tipica. Per prepararsi al 31 ottobre, infatti, non bisogna pensare solo ad arredare casa a tema Halloween o a travestirsi con costumi spaventosi: è necessario anche fare il pieno di dolci!

Che sia per girare di casa in casa a gridare "dolcetto o scherzetto?" ("Trick or treat?" in inglese) o per aspettare che le maschere di Halloween bussino alla porta di casa, è importante non arrivare impreparati alla notte più spaventosa dell'anno.

Sacchetti per le caramelle, secchielli per raccogliere i dolci ma anche gadget e giocattolini a tema: ecco tutte le soluzioni originali per fare o ricevere dolcetto o scherzetto a Halloween.

1. Sacchetti di dolciumi

Per accogliere nel modo migliore tutti i bambini che busseranno alla porta a chiedere "dolcetto o scherzetto?" si può pensare di donare loro i dolciumi con dei sacchetti già pronti. Su Amazon, ad esempio, è possibile fare riferimento alla proposta di Mallez e acquistare così una fornitura di ben 24 sacchetti a tema Halloween per distribuire dolci, caramelle e cioccolatini ai bambini in bustine colorate e con disegni di fantasmi, gatti neri, zucche o ragnatele.

2. Fornitura di caramelle da 1 kg

Per accontentare i gusti di tutti i bambini e evitare scherzetti dell'ultimo minuto, è importante prepararsi per tempo e acquistare una buona fornitura di dolciumi. Un'idea conveniente è quella dell'Halloween Party Bucket di Captain Play: circa 1 kg di dolci a tema, dalle Haribo ai Kinder Maxi o ai Kinder Schoko-Bons, passando per le caramelle di Dracula.

3. Macedonia di occhi

Un'idea originale per regalare dolcetti a Halloween è acquistare dei cofanetti di caramelle già pronti, in modo da prepararsi per tempo all'arrivo dei bambini alla porta di casa. Una proposta inquietante al punto giusto è la macedonia di occhi di Captain Play che comprende 14 occhi di marshmallows e una forchettina in legno per gustarli.

4. Bustine monoporzione per dolci

Le bustine monoporzione di Joyin a tema Halloween per dolci, caramelle o biscotti sono perfette per la notte più spaventosa dell'anno. Si tratta di una fornitura di ben 150 pezzi con sei diversi disegni a tema, dal fantasmino al ragnetto passando per il gatto nero o alla frase famosa "Trick or treat?". Sono bustine di cellophane completamente atossiche per raccogliere i generi alimentari in sicurezza.

5. Coni di Halloween per caramelle

I coni a tema Halloween per dolci di Wishstar sono perfetti per la notte del 31 ottobre, da regalare a tutti i bambini che suoneranno il campanello di casa a fare dolcetto o scherzetto. Si tratta di una fornitura di 12o sacchetti con altrettanti nastrini associati per chiudere le confezioni. Si presentano, inoltre, con vari disegni a tema: zucche, ragnetti, scheletri o streghe.

6. Cestini per dolcetto o scherzetto

Tutti coloro che hanno deciso di girare di casa in casa a fare dolcetto o scherzetto, avranno bisogno di un cestino per raccogliere il bottino della serata: caramelle, cioccolatini, pupazzetti gommosi, marshmallow e biscotti. Una soluzione ideale è rappresentata dai cestini porta caramelle di Halloween di Joyin, decorati con i personaggi tipici della festa: fantasmini, gufi, pipistrelli, ragnatele o zucche.

7. Calderoni per dolciumi

Ideali sia per fare che per ricevere dolcetto o scherzetto, i calderoni per dolciumi di Halloween proposti da Joyin sono perfetti per la notte del 31 ottobre. Possono essere utilizzati sia come contenitori per i dolci da regalare sia da portare con sé per raccattare tutte le caramelle di casa in casa. Questo set di Halloween, inoltre, è comprensivo di calderoni di diverse dimensioni: uno grande da 20.3 x 15.2cm, uno medio da 14 x 10.2cm e due piccoli da 6.35 x 5.7cm.

8. Sacchetti regalo per Halloween

Altra idea originale per non ritrovarsi impreparati durante la notte di Halloween è il set da 72 sacchetti a tema di Gwhole, perfetto per predisporre dolcetti, caramelle e biscotti in confezioni da regalare alle maschere di Halloween. In questo modo tutti i più piccoli che passeranno di casa in casa a gridare "dolcetto o scherzetto?" otterranno il loro sacchetto ripieno di dolci.

9. Mix di caramelle di Halloween

Le caramelle non sono mai troppe a Halloween e per evitare gli scherzetti del periodo è meglio fare il pieno di dolciumi. Il mix di caramelle a tema di Trolli è ideale per ricevere dolcetto o scherzetto: si tratta, infatti, di 450 gr. di caramelle a forma di occhi, denti da vampiro, gufi, fantasmi o pipistrelli.

10. Gadget spaventosi

Terminiamo la nostra classifica di idee originale per fare e ricevere dolcetto o scherzetto a Halloween con un set da 110 gadget a tema di The Twiddlers. Non solo caramelle nella notte più spaventosa dell'anno ma potrebbe essere interessante pensare anche a giocattolini da abbinare ai dolcetti per accontentare tutti i bambini che busseranno alle nostre porte.