Diletta Leotta si prepara al Natale: decora casa con un mega albero bianco e addobbi a forma di nuvola Diletta Leotta non vede l’ora di festeggiare il Natale ed è per questo che si è un tantino anticipata in fatto di addobbi. Nelle ultime ore ha mostrato alcune foto di casa sua, rivelando un enorme albero total white e delle adorabili decorazioni a forma di nuvola.

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese a Natale 2021 e, complice il fatto che lo scorso anno i festeggiamenti sono stati low-profile e "a distanza" a causa della pandemia, ora tutti hanno voglia di tornare a celebrare la ricorrenza al meglio. È per questo che in molti hanno deciso di addobbare casa con un tantino d'anticipo rispetto al solito. Le star non fanno eccezione e, dopo Chiara Ferragni e Stefano De Martino, anche Diletta Leotta si è aggiunta alla lista. La conduttrice sportiva di Sky ha "aperto le porte" di casa sua, servendosi dei social per mostrare le incredibili decorazioni scelte per le feste di quest'anno.

La casa di Diletta Leotta addobbata da Silvia Slitti

Chi ha decorato la casa di Diletta Leotta per Natale

Diletta Leotta mostra spesso gli interni della sua enorme casa milanese e non poteva non farlo anche dopo aver addobbato il salone con le decorazioni natalizie. Quest'anno la parola d'ordine è "scintillare" e le foto che ha condiviso sui social lo dimostrano. Ad aiutarla e installare sia l'albero che gli addobbi è stata la event planner Silvia Slitti, che per la conduttrice sportiva ha scelto il total white. L'albero di Natale è il pezzo forte dell'arredamento delle feste: è enorme e bianco, è tempestato di led dai toni caldi ed è ricoperto di palline glitterate e gold. Dove lo ha posizionato? Accanto all'iconico divano a forma di bocca.

Diletta Leotta mostra le decorazioni natalizie

Addobbi total white e palline gold

Le decorazioni natalizie a casa di Diletta Leotta non sono finite qui: sempre nel salone la conduttrice si è fatta installare delle nuvolette e dei cuori-led che pendono dal soffitto, all'arrivo della sera si illuminano con delle luci dai toni caldi. In tutto il salone, inoltre, ci sono dei soprammobili di vetro riempiti di palline in tinta, mentre ai piedi dell'albero sono state posizionate delle maxi scatole con fiocchi e glitter, utili a conservare i regali che la Leotta farà alle persone care. In quanti si ispireranno alle sue idee glamour per addobbare casa per Natale 2021?