Stefano De Martino e Santiago, papà e figlio si preparano al Natale: l’albero addobbato è spettacolare Stefano De Martino si è servito dell’aiuto del piccolo Santiago per cominciare ad addobbare casa con le decorazioni natalizie. Papà e figlio hanno montato un enorme albero in salotto, scegliendo palline e festoni sui toni del rosso, bianco e oro.

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2021 si avvicina e mai come quest'anno c'è un'incredibile voglia di festeggiarlo al meglio, visto che lo scorso anno la pandemia ha costretto tutti a rimanere a distanza. È proprio per godersi al massimo questo periodo magico che, nonostante sia ancora novembre, praticamente ovunque sono comparse luminarie e decorazioni a tema. Le star non si sono lasciate sfuggire l'occasione di far parlare di loro e sui social hanno mostrato i meravigliosi alberi che hanno addobbato in casa. Dopo Chiara Ferragni (la prima in assoluto ad aver mostrato le decorazioni natalizie), nelle ultime ore è stato il turno di Stafano De Martino, che per l'occasione ha chiesto aiuto al piccolo Santiago.

Stefano De Martino e Santiago, il dolce rapporto di papà e figlio

Quale migliore occasione dei preparativi natalizi per organizzare una dolce giornata papà-figlio? È proprio quanto fatto da Stefano De Martino e il figlio Santiago, che hanno "unito le loro forze" per rendere la casa perfetta per le feste. I due condividono un rapporto davvero speciale: sebbene il ballerino abbia detto definitivamente alla ex Belén Rodriguez, continua a essere molto presente nella vita del bimbo, a prova del fatto che vuole essere un padre amorevole e premuroso anche se non può trascorrere 24 ore su 24 con lui. Le immagini condivise sui social, inoltre, parlano chiaro: i due sono unitissimi, affiatati e, come se non bastasse, si somigliano in modo impressionante.

Stefano De Martino addobba casa con Santiago

Stefano De Martino: come ha addobbato casa per Natale

Come hanno addobbato casa Stefano e Santiago? Il ballerino ha mostrato solo una piccola parte della sua abitazione ma è evidente il fatto che ha puntato su qualcosa di spettacolare. Accanto al balcone ha montato un enorme albero decorato con luci dorate, palline in tinta unita o a righe sui toni del rosso e bianco e festoni coordinati. L'addobbo più originale? Dei piedi di folletto in tessuto che sembrano letteralmente "uscire" dai rami dell'albero. Sopra il balcone, inoltre, Stefano ha fatto posizionare una maxi ghirlanda, prendendo personalmente sulle spalle l'operatore chiamato a "costruire" l'installazione.