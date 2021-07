Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D’Alessio che ama la moda e le griffe Si chiama Denise Esposito, ha 28 anni, è napoletana ed è finita al centro dell’attenzioni dei media per essere la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio. Su di lei non si sa molto, fatta eccezione per il fatto che probabilmente insegue la carriera legale e che ha un’indiscussa passione per la moda.

A cura di Valeria Paglionico

Gigi D’Alessio è uno dei grandi protagonisti dell'estate 2021, con il suo nuovo album Buongiorno Special Edition sta letteralmente spopolando e non esita a calcare i palcoscenici più ambiti del momento, primi tra tutti quello di Battiti Live. Da qualche tempo è inoltre finito ancora una volta al centro del gossip, visto che, archiviata la storia con la ex storica Anna Tatangelo, ha ritrovato l'amore al fianco di Denise Esposito. Tra i due le cose andrebbero a gonfie vele nonostante la differenza di età, a separarli ci sono infatti 26 anni: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla vita e sullo stile della ragazza napoletana che appare sempre più spesso al suo fianco.

Chi è Denise Esposito

Denise Esposito ha 28 anni, è una napoletana doc e ha raggiunto la notorietà per essere la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio. Su di lei non si sa molto, fatta eccezione per il fatto che su Instagram si definisce "Legale", facendo riferimento a una presunta carriera nel campo della giurisprudenza. Frequenta molto i locali nel napoletano e sui social vanta quasi 16.000 followers. Avrebbe conosciuto il cantante a Capri durante un suo concerto e, nonostante all'inizio fosse titubante a causa della notorietà di lui, oggi non ha paura di mostrarsi felice al suo fianco. In più di un'occasione è stata paparazzata fuori la villa all’Olgiata, alle porte di Roma, residenza in cui D’Alessio ha vissuto a lungo con Anna Tatangelo. Attualmente i due non convivono, è il cantante a viaggiare tra Napoli e Roma per passare il più tempo possibile con la nuova fidanzata.

Denise Esposito, la nuova fidanzata 28enne di Gigi D’Alessio

Lo stile trendy della nuova fidanzata di Gigi D'Alessio

Avendo il profilo social aperto, è possibile passare in rassegna tutti i look di Denise Esposito. La nuova fidanzata di Gigi D'Alessio è bellissima, ha i capelli biondi, dei profondi occhi azzurri e un corpo mozzafiato. Ama seguire i trend più gettonati di stagione, da quello dei capi fluo a quello delle micro collane portate tutte insieme. Spazia tra body trasparenti, lunghi e principeschi abiti da sera, audaci stivali cuissardes, coloratissimi minidress tempestati di paillettes e non disdegna le griffe. Sfoggia spesso gli iconici sandali Saint Laurent con il logo della Maison al posto del tacco, delle pochette firmate Louis Vuitton e delle maxi bag Gucci. Insomma, Denise sembra avere tutte le carte in regola per diventare influencer: la sua nuova storia d'amore le permetterà di entrare nell'olimpo delle star dei social?

